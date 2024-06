Obě strany ke zrušení transakce v úterý vydaly tiskovou zprávu. Zatímco investiční skupina Energy & Minerals Group, která firmu před 12 lety založila, jako důvod krachu transakce uvádí nezískání povolení od tamního úřadu FIRB, který schvaluje zahraniční investice, podle skupiny Sev.en chybějící souhlas nehrál roli a skutečným důvodem je ochlazení zájmu ze strany Pavla Tykače.

„Transakci jsme pečlivě přehodnotili a po uplynutí předem stanoveného data pro její uzavření jsme dospěli k závěru, že ukončení transakce je v nejlepším zájmu společnosti Sev.en Global Investments. Skupina proto nehodlá usilovat o prodloužení termínu, nové projednání nebo o jakékoliv jiné pokračování transakce. Budeme i nadále hledat nové příležitosti k růstu našeho portfolia,“ říká v tiskové zprávě Alan Svoboda, generální ředitel Sev.en. Podle informací e15 by obě strany obchodu mohly nadále usilovat o souhlas regulátora, ale pro Sev.en už tento krok nedával smysl.

Důvod je jednoduchý. Ceny akcií australské firmy od zveřejnění plánované transakce klesly o více než třetinu, a to ze zhruba 1,9 australského dolaru na 1,2 dolaru za kus. Hlavní příčinou je pokles ceny uhlí. Prémiové černé koksovatelné uhlí z Queenslandu se podle S&P Global Platts 24. června prodávalo za 239 amerických dolarů za tunu, což je o 61 dolarů méně než v září loňského roku. Uhlí, které Coronado těží v Curraghu v Queenslandu, se přitom běžně prodává za ceny o 10 až 35 procent nižší, než je referenční cena Platts, píše australský ekonomický server Australian Financial Review.

Firmy cenu transakce loni v září nezveřejnily, podle tehdejšího tržního ocenění a tehdejších odhadů se měla přehoupnout přes 20 miliard korun. Tržní kapitalizace podniku se tehdy pohybovala kolem tří miliard australských dolarů, v tehdejším kurzu asi 45 miliard korun.

Coronado ročně vytěží až 16 milionů tun suroviny v australském Queenslandu a v amerických státech Pensylvánie, Virginie a Západní Virginie. Tamní zásoby uhlí zaručují dlouhodobou těžbu, uvedl Sev.en Global Investments loni v září.

Sev.en Global Investments z Tykačovy skupiny Sev.en se zaměřuje zejména na energetiku a těžební průmysl. Skupina zatím působí na třech kontinentech – v Evropě, Austrálii a v Severní Americe, k tomu usiluje o převzetí 51procentního podílu vietnamské uhelné elektrárny Mong Duong 2 od americké společnosti AES Corporation.

V Austrálii zahrnuje její investiční portfolio elektrárnu Vales Point Power Station společnosti Delta Electricity a uhelný důl Chain Valley Colliery firmy Delta Coal. Dále pak producenta hnojiva Salt Lake Potash a také Sev.en Royalties, která vlastní těžební práva na uhelné zásoby.