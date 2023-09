Pavel Tykač | Sev.en Energy | Miliardáři | e15.cz

Uplynulý rok byl rokem, kdy ostřílený podnikatel Pavel Tykač opět navýšil sázky na uhlí. Jeho globální skupina Sev.en Global Investments v dubnu získala těžební práva ke dvěma miliardám tun uhlí v americkém státě Illinois a o měsíc později také práva k uhelným zásobám ve dvou australských dolech státu Queensland. Zároveň Tykač opustil britský trh, když prodal svůj poloviční podíl britských aktiv v energetické společnosti InterGen.

Hodnota majetku: 105 miliard korun

Věk: 59

59 Obor: energetika, investice

energetika, investice Zdroj majetku: skupina Sev.en Energy

Hlavním zdrojem loňského růstu Tykačova jmění byly právě akvizice v zahraničí. Ty přinesly zhruba dvě třetiny zisku. Částečný vliv měl i růst cen energetických komodit. Zatímco větší část produkce elektřiny z tuzemských energetických zdrojů byla prodaná dlouhodobě dopředu za předválečné ceny, její menší část se podařilo na burze uplatnit za ceny zvýšené.

Pavel Tykač spřádá plány také v tuzemském bankovnictví. Postupně navyšuje svůj podíl v české bance Moneta, v níž kromě něho dvouciferné procentní podíly vlastní i PPF a J&T. Jeho cílem je vytvořit silnou banku vlastněnou českým kapitálem, která nebude zatížena západoevropskými investory a manažery vyznávajícími zásady ESG (udržitelná environmentální a sociální pravidla spojená s odpovědnou korporátní politikou – poznámka red.).

Devětapadesátiletý podnikatel neopovrhuje ani zelenou energií. Se svým projektem Green Mine hodlá v severních Čechách revitalizovat území lomu ČSA, kde by mohly stát obnovitelné zdroje o kapacitě stovek megawattů, výrobna vodíku nebo velkokapacitní bateriové úložiště. Do konce roku by skupina měla získat klíčové stanovisko k požadované dotaci, a pokud bude kladné, projekt zahájí.