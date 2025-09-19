Chyběl nám jednotný nákupní nástroj, který by zefektivnil naši práci globálně. Proto padla volba na SAP Ariba, říká Tomáš Veit z Asahi
Japonská pivovarnická a potravinářská společnost Asahi, která zaměstnává kolem třiceti tisíc lidí a ročně prodá více než deset miliard litrů nápojů, je u nás spojovaná především s Plzeňským Prazdrojem. Jak ale připomíná šéf nákupu Tomáš Veit, celosvětový footprint skupiny se buduje teprve posledních deset let.
Japonská společnost Asahi vznikla v roce 1889. Dalších téměř sto třicet let upevňovala svou pozici především v mateřské zemi. Když pak v roce 2015 odstartovala sérii akvizic v Evropě a Oceánii a bylo rozhodnuto o dalším posilování globální stopy, řešily se možné cesty, jak využít nové příležitosti. Klíčovým projektem se nakonec stala globalizace a digitalizace nákupu. Loni tak vznikla nákupní centrála v Singapuru a tým v čele s Čechem Tomášem Veitem vytvořil jednotný nákupní model, který integruje lokální, regionální a globální nákupní týmy do jednoho celku. Aby ho ovšem mohli plně realizovat, potřebovali kromě harmonizovaných procesů i jednotnou systémovou platformu.
Volba padla na SAP Ariba, která jim dnes pomáhá rozjet technologickou základnu po celém světě. „Na začátku jsme trpěli tím, že ne všechny země a ne všechny regiony měly tu správnou technickou způsobilost. Měli jsme státy například v Asii, které používaly jen Microsoft Office. Chyběl nástroj, který by zvedl produktivitu, efektivitu a zajistil globální transparentnost.“ Proto vybírali silného partnera, který jim nabídne „best practice“ řešení.
Změn se v posledních dvou letech udála celá řada. „Těch novinek jsme přinášeli tolik, že jsme začali narážet na schopnost absorbovat další,“ popisuje Veit, s čím se jeho tým v prvním roce potýkal. V budoucnu Asahi plánuje u takto rozsáhlého projektu jednotlivé změny rozprostřít více v čase. I přes všechny výzvy se podařilo vše dokončit včas a více než tři stovky zaměstnanců nákupního oddělení po celém světě dnes používají stejnou sadu procesů a online nástrojů.
Technologie jdou dál
Technologie se posouvají neustále a v Asahi už spustili navazující projekt, který původní řešení dále rozšíří. Jeho součástí jsou kromě samotného dokončení zavádění nových modulů a nadstavbových aplikací i tréninky pro zaměstnance. Ty jsou zaměřené na maximální využití nově implementovaných technologií a pro získání pravidelné zpětné vazby pro neustálé zlepšování celého operativního modelu jako celku.
Cílem projektu je i otestovat nové možnosti generativní umělé inteligence. Jak však Veit podotýká, pro využití jejího potenciálu potřebujete mít nejdříve kvalitní technologickou základnu. „Pokud vám při stavbě domu chybí stabilní základy, postavíte první patro, ale u druhého už to spadne. Se systémy, daty a AI je to stejné. Přechod na SAP Ariba pro nás byl dlouhodobý strategický krok, abychom tuto základnu mohli vytvořit,“ konstatuje s tím, že věří, že se i díky tomu podaří nákup v následujících třech letech posunout na novou úroveň.