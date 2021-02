Unicorn chce letos zákazníkům dodat stovky dobíjecích stanic | E15.cz

Elektromobily v Česku přestávají být výjimečnou záležitostí pro fandy čisté dopravy či milovníky Tesly. Jejich prodeje loni proti předchozímu roku vzrostly čtyřnásobně na 3262 vozidel. Stejným tempem se zvedl i zájem o vozy do zásuvky kombinující elektromotor a spalovací pohon, tak zvané plug-in hybridy, kupce jich loni našlo 1978.

Rozmach elektromobility přináší nové byznysové příležitosti. Výrobce softwaru Unicorn se dosud zaměřoval na produkty pro správu a obsluhu dobíjecích stanic, letos už svou nabídku rozšiřuje o samotné dobíječky a komplexní instalaci dobíjecích systémů na klíč. „Ten prostor na trhu je zřejmý. Veřejná dobíjecí síť čítala koncem loňska kolem 700 stanic, tedy asi 1200 až 1400 dobíjecích bodů. Na konci dekády by mělo být podle Národního akčního plánu čistá mobilita dobíjecích bodů přes 30 tisíc,“ říká obchodní ředitel produkčního streamu Unicorn Systems Ondřej Synek.

Ruku v ruce s rozvojem dopravy na baterie musí logicky jít i výstavba dobíjecí infrastruktury. Optimistické scénáře počítají s tím, že v roce 2030 by v Česku mohlo být v provozu kolem půl milionu elektroaut. To by vyžadovalo až 50 tisíc veřejných dobíjecích bodů, tedy jednotlivých konektorů pro napájení vozidla. Představa úředníků Evropské unie, která kvůli ochraně životního prostředí zpřísňuje emisní limity pro automobily a nutí tak výrobce nabízet čím dál více bezemisních vozidel, počítá s tím, že bude na každých deset bateriových vozů existovat jeden veřejný dobíjecí bod.

Česko má v tomto ohledu zatím náskok, protože výstavba veřejné dobíjecí sítě předbíhala prodej elektromobilů. Ani loňský rok to nezměnil. Na jeho konci brázdilo české silnice podle dat Centra dopravního výzkumu a Svazu dovozů automobilů zhruba sedm tisíc aut čistě na baterie a 2700 plug-in hybridů. Kapacita veřejné dobíjecí sítě by přitom podle pravidla deset ku jedné měla nyní dostačovat pro nejméně 12 tisíc elektroaut. Nicméně tempo jejich prodeje už výrazně předčilo tempo stavby nových dobíječek. „Některé předpovědi mluví o tom, že se cena nových elektromobilů vyrovná s cenou aut se spalovacím motorem již v roce 2023. Můžeme tak být svědky velmi rychlého přechodu k elektromobilitě. Zároveň se dá očekávat, že jakmile se rozjede i trh ojetých bateriových vozů, jejich flotila se na českých silnicích velmi rychle řádově zvýší,“ vypočítává Synek.

Poptávka chce komplexní řešení a jednoho dodavatele

Unicorn se zatím soustředil na software pod značkou ChargeUp CPO, který umí ovládat dobíjecí stanice, sledovat jejich odběr, dynamicky řídit jejich výkon podle dostupné kapacity na příslušné elektrické přípojce, autorizovat uživatele a podle toho například interně rozúčtovávat náklady. Vedle toho vytvořil aplikaci ChargeUp ESP, jejímž prostřednictvím motoristé mohou veřejnou stanici vyhledat, rezervovat si ji a zaplatit. ChargeUp se navíc v současnosti propojuje s GPS navigací Sygic, která je třetím největším světovým poskytovatelem navigací a v placených platformách je dokonce jedničkou. Její EV mód umožňuje uživatelům elektrifikovaných aut vyhledávat nabíjecí body nejen ve svém okolí, ale i na dalekých trasách. Zároveň ChargeUp dokončuje integraci s Hubjectem, což je roamingová platforma pro dobíjení. V současnosti umožňuje motoristovi prostřednictvím jednoho účtu naplnit baterie vozidla v 52 zemích.

„Našim zákazníkům jsme říkali, že jim pomůžeme s efektivní správou stanic, jejich monetizací a marketingem, poradíme jim, jak nastavit ceny. Ale nakonec vždy následovala otázka: A jakou stanici si máme koupit? Navíc se ukazovalo, že zákazníci chtějí ideálně jednoho dodavatele celého řešení. Takže jsme se rozhodli pustit se do toho naplno,“ vysvětluje Synek.

EU chce na 10 elektroaut 1 dobíjecí bod. Autor: Unicorn

Firma tak dnes nabízí kompletní realizaci od nezbytných povolení a přípravy elektroinstalace, přes dodávku vhodného hardwaru až po řídící software a aplikaci pro případné zpoplatnění odebraného proudu. Nechybí ani helpdesk pro provozovatele i motoristy fungující 24 hodin denně sedm dní v týdnu. V portfoliu má Unicorn širokou škálu zařízení od pomalejších střídavých AC stanic o výkonu 3,7 kilowattu po superrychlá stejnosměrná DC zařízení s výkonem 300 kilowatt. Zájemce si může jednoduše vybrat z komplexních balíčků zahrnujících například výchozí revizi, dodávku a instalaci nabíječky, software pro její řízení a servisní pakety, nebo zvolit individuální řešení na klíč. „Pro společnosti a jednotlivce, kteří chtějí provozovat vlastní dobíjecí infrastrukturu, máme k dispozici komplexní řešení, které je nezávislé na dodavateli elektřiny. Zároveň nebudou muset uzavírat kontrakty s vícero dodavateli, o vše se postaráme my,“ říká Synek. Příležitosti vidí velmi slibně. Jen veřejné sítě by se podle něj letos mohly rozrůst minimálně o pět set stanic, tedy řádově tisíc dobíjecích bodů. Další velkou oblast představuje neveřejná či poloveřejná infrastruktura v rámci bytových domů, kancelářských budov, firemních areálů, autosalonů, hotelů či parkovacích domů. Unicorn by tak chtěl v tomto roce dodat zákazníkům řádově stovky dobíječek, nejen v ČR a na Slovensku.