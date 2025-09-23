Potvrzeno. Zara nahradí Van Graaf na Václavském náměstí, představí tu nový koncept svých prodejen
Obchodní dům Van Graaf, který na Václavském náměstí nabízel přes 200 značek, nahradí jediná. A to španělská Zara. Serveru e15 to potvrdila její nadřazená společnost Inditex.
Na webových stránkách obchodního domu Van Graaf jako by se nic nedělo, obchod na Václavském náměstí, kde je od roku 2009, je ale oblepený červenými plakáty s nápisy Sbohem Praho. V minulých dnech se spekulovalo, kdo ho v budově nahradí. Na adresu má v plánu se nastěhovat španělská módní značka Zara. Webu e15 to potvrdilo tiskové oddělení firmy Inditex, pod kterou módní velikán spadá.
„Můžeme potvrdit, že si Inditex pronajal na Václavském náměstí prostory pro novou prodejnu Zara. V rámci tohoto projektu představíme Praze náš nejnovější koncept obchodu,“ uvedlo v e-mailu pro e15 tiskové oddělení společnosti s tím, že nová prodejna bude mít popisné číslo 17. Právě na něm sídlí končící Van Graaf.
Zara tu má v plánu vytvořit prostředí, kde se snoubí móda, architektura, udržitelnost a technologie. „Chceme vytvořit jedinečný prostor v souladu s našimi vlajkovými obchody v dalších významných městech,“ dodává Inditex. Španělská módní značka by tu mohla otevřít mezi příštím srpnem a lednem 2027. Teprve pak plánuje Zara zavřít svoji pobočku v ulici Na Příkopě.
„Tato změna bude znamenat zvětšení prodejní plochy a zlepšení zákaznické zkušenosti,“ dodala společnost s tím, že projekt je zatím v rané fázi, proto nemůže komentovat přesnější detaily. Není tak ani jasné, zda Zara obsadí všech pět pater, kde nabízel zboží právě Van Graaf.
Ten nabízel různé značky na deseti tisíc metrů čtverečních prodejních ploch. Na konec Van Graafu upozornil server idnes.cz. Ten zároveň přinesl informaci, že obchodní dům už zvažuje nové možnosti, jak v Praze zůstat.
Do Česka proudí i další značky
„Odchod obchodního domu Van Graaf z Václavského náměstí a příchod nové mezinárodní módní značky ilustruje strategii globálních hráčů soustředit se na vlajkové prodejny, které kombinují širokou šíři sortimentu, omnichannel služby a technologie,“ komentoval výměnu vedoucí týmu pronájmu prostor pro střední a východní Evropu firmy Cushman and Wakefield Jan Kotrbáček.
Podle něj navzdory některým odchodům vícero nových konceptů do Česka přichází. V první poloviněletošního roku přišla do Prahy asi šestnáctka nových brandů a další se očekávají. Mezi příchozími je například italská značka profesionální kosmetiky Kiko Milano, ta už otevřela obchod v obchodním centru Westfield Chodov, očekává se také příchod italské módní značky Ermanno Scervino či italského šperkařství Pasquale Bruni. Mezi obchody se šperky bude novinkou také polská značka Savicki. V Česku by také svoji první prodejnu měla otevřít švédská módní značka Arket ze skupiny H&M.
„Mimořádná rozmanitost značek, které nyní do Česka vstupují, a to především skrze centrum a prémiová obchodní centra, potvrzuje rostoucí význam našeho trhu pro mezinárodní hráče,“ dodává Kotrbáček, který je zároveň členem Sdružení Nového Města pražského.
Van Graaf |