Šéfa největší soukromé zdravotní pojišťovny v USA UnitedHealthcare zavraždil na ulici v New Yorku neznámý pachatel. Maskovaný muž čekal na padesátiletého Briana Thompsona před hotelem Hilton na Manhattanu, kde společnost pořádala setkání s investory. Poté, co ho několikrát postřelil, prchnul z místa činu a policie po něm stále pátrá. Thompson svým zraněním v nemocnici podlehl. Podle jeho manželky čelil před smrtí výhrůžkám.

Newyorská policie střelbu označila za „cílený útok“. Motiv činu však zatím není známý. „Chci, aby bylo v tuto chvíli jasno, že vše nasvědčuje tomu, že šlo o promyšlený, předem naplánovaný a cílený útok,“ uvedla policejní komisařka Jessica Tischová na tiskové konferenci po střelbě. „Nezdá se, že by šlo o náhodný násilný čin,“ dodala. Po pachateli policie stále pátrá, vypsala na něj odměnu 10 tisíc dolarů (přes 238 tisíc korun).

Střelec zaútočil zezadu

Podle policie se stal padesátiletý Thompson terčem střelby u hotelu Hilton na Manhattanu, kde firma pořádala setkání s investory. Maskovaný střelec na Thompsona čekal u hotelu, kam dorazil zhruba pět minut před ním. Když se na místě objevil šéf pojišťovny, střelec vstoupil na chodník zpoza auta, přiblížil se k Thompsonovi zezadu a několikrát vystřeli. Kulky ho zasáhly nejméně jednou do zad a do pravého lýtka. Střelec poté na elektrokole prchl z místa činu. Thompson byl v kritickém stavu převezen do nemocnice, kde byl později prohlášen za mrtvého.

Společnost UnitedHealthcare je největší zdravotní pojišťovnou ve Spojených státech. Thompson byl do čela firmy jmenován v dubnu 2021. „Jsme hluboce zarmouceni a šokováni odchodem drahého přítele a kolegy,“ uvedla mateřská skupina UnitedHealth. Dodala, že úzce spolupracuje s newyorskou policií.

UnitedHealth sídlí ve městě Minnetonka ve státě Minnesota. „Je to strašlivá zpráva a hrozná ztráta pro podnikatelskou komunitu v Minnesotě,“ uvedl guvernér Minnesoty Tim Walz.

Thompson čelil výhrůžkám

Thompsona přežila jeho manželka Paulette Thompsonová a jejich dvě děti. Thompsonová po útoku prohlásila, že jejímu muži bylo vyhrožováno. Newyorská policie jí prý řekla, že šlo o plánovaný útok. „Ano, byly nějaké výhrůžky, v podstatě nevím. Podrobnosti neznám,“ řekla CNBC News. „Vím jen, že říkal, že mu nějací lidé vyhrožovali.“ Thompson navzdory výhrůžkám nezměnil své cestovní zvyklosti. „Teď opravdu nemohu poskytnout promyšlenou odpověď,“ řekla Thompsonová. „Právě jsem se to dozvěděla a snažím se utěšit své děti. “

UnitedHealth je největším zdravotnickým konglomerátem ve Spojených státech na základě tržeb a tržní kapitalizace ve výši zhruba 563 miliard dolarů. Akcie UnitedHealth Group ve středu vzrostly o více než jedno procento.

Thompson v minulosti čelil obvinění z obchodování s důvěrnými informacemi. V květnu zažaloval penzijní fond hasičů v Hollywoodu na Floridě skupinu UnitedHealth, Thompsona, CEO Andrewa Wittyho a výkonného předsedu Stephena Hemsleyho. Žaloba obviňovala vedoucí pracovníky z toho, že prodali akcie společnosti v celkové hodnotě 120 milionů dolarů před tím, než bylo zveřejněno antimonopolní vyšetřování amerického ministerstva spravedlnosti. Šetření souviselo s akvizicí společnosti Change Healthcare, jež zpracovává lékařskou dokumentaci. Žaloba tvrdila, že Thompson o vyšetřování věděl již v říjnu 2023 a 16. února, tedy necelé dva týdny před zveřejněním zprávy o vyšetřování, prodal akcie v hodnotě 15,1 milionu dolarů.

Skupina UnitedHealth se navíc stále potýká s následky únorového útoku ransomwaru, jehož terčem byla její společnost Change Healthcare. Útok ohrozil soukromé zdravotní informace nejméně 100 milionů lidí.