Kennedy původně kandidoval v letošních prezidentských volbách jako nezávislý, než se vzdal a podpořil Trumpa výměnou za roli v republikánově administrativě. Trump mu na oplátku nabídl ministerstvo, kde může Kennedy realizovat své deklarované poslání bojovat proti chronickým onemocněním ve Spojených státech mimo jiné tím, že zbaví potraviny škodlivých přísad včetně umělých barviv.

Kennedy se chystá na výrobce cereálií

Ihned po oznámení nominace poklesly akcie společností vyrábějících ultra zpracované potraviny včetně PepsiCo, Coca-Coly, General Mills, Campbell Soup nebo Kraft Heinz. Investoři se obávají, že Kennedyho tažení proti nezdravým výrobkům povede ke zvýšené kontrole firem, které stojí za nejznámějšími značkami balených potravin i nealkoholických nápojů. Velká bitva se očekává právě kolem umělých barviv. Podle Kennedyho potravinářské giganty vědí, že jsou problematická, přesto je používají, protože jsou levnější než přírodní alternativy. Společnost Kellogg však tvrdí, že její produkty jsou v souladu se zákonem a odpovídají vědeckým poznatkům.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) povoluje devět umělých barviv, která jsou podle něj při dodržení pravidel bezpečná. Kalifornie ale nedávno přijala dva zákony, jež přikazují potravinářským firmám do konce roku 2027 pět z těchto látek přestat používat, a podobné restrikce navrhly i další státy. Přesun boje o syntetické vylepšování potravin na celostátní úroveň prohlubuje problémy velkých společností, jako jsou Kellogg, Mars a General Mills, které používají umělá barviva ve výrobcích od cereálií po cukrovinky.

Ačkoli General Mills nebo Mars v minulosti slíbily přechod na přírodní varianty, postupně tyto změny odvolaly kvůli stížnostem spotřebitelů na chuť nebo vzhled. Výrobce Kellogg Co, který se loni rozdělil na dvě samostatné společnosti, už v roce 2015 uvedl, že má v plánu odstranit umělá barviva a aromata ze svých výrobků do roku 2018. Jeho severoamerická divize WK Kellogg však stále prodává cereálie jako například Froot Loops, které tyto složky obsahují. V jiných zemích je přitom nabízí bez syntetických přísad, barvené například mrkvovou nebo melounovovu šťávou.

Některé potravinářské společnosti nyní opět pracují na odstranění umělých barviv, aby vyhověly novým kalifornským zákonům. Na celostátní úrovni ale mnoho výrobců vyčkává se změnou složení svých produktů až na konkrétní kroky Trumpovy administrativy, řekl listu The Wall Street Journal konzultant Jeff Grogg, který dříve vedl výzkum a vývoj společnosti Kellogg.

Farmaceutické akcie padají

Podobnou taktiku zvolily i farmaceutické a biotechnologické firmy, které až na výjimky po Trumpově oznámení Kennedyho nominace výrazně oslabily. Akcie společnosti Moderna v polovině listopadu ztratily během dvou dnů 13 procent. Německý výrobce léků BioNTech, který se podílel na vývoji vakcíny proti covidu-19 společně se společností Pfizer, spadl nejprve o sedm procent a pak o dalších pět procent. V Londýně klesly cenné papíry společností AstraZeneca a GSK přibližně o tři procenta, čímž se zařadily mezi největší propadlíky na burze FTSE 100. Německý Roche oslabil o dvě procenta a dánský Novo Nordisk, který stojí za přípravky k léčbě obezity Wegovy a Ozempic, o více než pět procent.

Tržní propad způsobily krajní postoje ministerského nominanta. Kennedy dlouhou dobu šířil teorii o souvislosti mezi použitím očkovacích látek proti covidu a nárůstu autismu, přestože ji vědci vyvrátili, a také veřejně zpochybňoval bezpečnost vakcín. Tvrdí, že není odpůrce očkování, ale prosazuje právo na informovanou volbu. A slibuje, že jako ministr nebude očkování zakazovat, ale chce prověřit vládní data o bezpečnosti vakcín.

Nominace „by mohla mít dalekosáhlé důsledky pro celý sektor biofarmacie a mnoho jednotlivých společností“, varoval analytik RBC Brian Abrahams. Podle Russe Moulda, investičního ředitele společnosti AJ Bell, Trumpova volba „vyděsila investory“ ve farmaceutickém sektoru. „Dopad je v této fázi těžké plně posoudit, ale přinejmenším to způsobí značnou nejistotu,“ myslí si Mould. S tím souhlasí i Paul Chaplin, šéf dánské firmy Bavarian Nordic, jejíž akcie po oznámení klesly o více než 15 procent. „Je příliš brzy na to, abychom o tom mluvili, musíme počkat, jak se věci vyvinou,“ dodal.

Regulátora léčiv čekají otřesy

Pokud Senát Kennedyho nominaci schválí, farmaceutičtí lídři budou pozorně sledovat i to, jaká bude nová politika regulátora FDA včetně změny vedení nebo systému poplatků. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv spravuje rozpočet ve výši 7,2 miliardy dolarů, který téměř z poloviny financují zdravotnické společnosti. Tyto prostředky pomáhají urychlit schvalování léčiv, Kennedy ale tvrdí, že ovlivňují nestrannost rozhodování agentury.

Na pomalejším schvalování léčiv, které by jejich výrobce vyšlo na stovky milionů dolarů, by se mohl podepsat také očekávaný odliv řadových pracovníků. Kennedy, který by v čele rezortu získal dohled nad klíčovými vládními agenturami se zhruba 80 tisíci pracovníky a rozpočtem přesahujícím bilion dolarů, už varoval, že plánuje propustit stovky zaměstnanců těchto úřadů, protože podle něj selhali v ochraně zdraví Američanů. Navzdory Kennedyho slibům zůstává otázkou, nakolik by rozsáhlé personální změny vedly k zásadnímu obratu v politice FDA. Bývalý právní poradce FDA Dan Troy se domnívá, že by Kennedy stěží našel odborníky schopné nahradit stávající pracovníky úřadu.

Zástupci farmaceutického průmyslu nyní zvažují, jak na Kennedyho možné vládní angažmá zareagovat. Mnozí z nich serveru The Hill řekli, že nejsou alespoň prozatím připravení se proti němu veřejně postavit. Lobbisté jim radí, ať nominaci nechají na republikánech v Senátu a vyhnou se riziku, že si Trumpovu administrativu znepřátelí ještě předtím, než se ujme úřadu. Mnozí proto volí vstřícný tón a doufají, že se jim podaří najít témata, na kterých by mohli s Kennedym spolupracovat.

Po Kennedyho boku proti potravinářům

Jedním z nich by mohl být právě boj proti vysoce průmyslově zpracovaným potravinám, jež podle mnoha odborníků přispívají k obezitě a chronickým onemocněním. Společný postup proti výrobkům obsahujícím přísady, jaké lidé obvykle nemají v kuchyni, včetně barviv, emulgátorů meno aromat, by mohl postavit farmaceutický průmysl po boku Kennedyho proti potravinářskému odvětví, podotkl The Wall Street Journal.

Pro koho by mohl být Kennedyho nástup dobrou zprávou, jsou biotechnologické společnosti vyvíjející psychedelika na léčbu duševních onemocnění. Například akcie Compass Pathways a Atai Life Sciences po oznámení nominace vzrostly o 8,7 a o 12 procent. Důvod je jednoduchý: Produkty tohoto typu Kennedy podporuje.

Ale i když Senát nominaci 70letého politika schválí a Kennedy opravdu vytáhne do boje proti farmaceutickému průmyslu, nebudou mu výrobci léčiv vydáni zcela na milost a nemilost. K dispozici mají právní prostředky, které jim mohou pomoci zabránit změnám, jež by mohly jejich byznys poškodit. Pokud by například Trumpova administrativa chtěla zrušit právní imunitu, kterou mají výrobci vakcín ve Spojených státech ze zákona od roku 1986, musel by tento zákon změnit Kongres. Snahu o zákaz reklamy na léky by zase soudy mohly zablokovat na základě prvního dodatku ústavy.