Americká společnost Onsemi se chystá v Rožnově pod Radhoštěm rozšířit polovodičovou výrobu za 46 miliard korun. To by nejenom v regionu mělo výrazně pomoci v růstu tohoto strategického oboru a přilákat další investory. V Rožnově a v Brně už přitom nějakou dobu průběžně investuje nizozemský podnik obchodovaný na burze Nasdaq, který patří k dodavatelům čipů do telefonů iPhone a který se bude podílet na stavbě továrny tchajwanského kolosu TSMC v Drážďanech. V minulosti také v Česku provedl akvizici.