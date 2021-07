V Turnově hořela střecha textilní továrny Juta miliardáře a bývalého senátora Jiřího Hlavatého | E15.cz

V Turnově na Semilsku hořela střecha textilní továrny Juta v Palackého ulici. Podle prvních odhadů škody zřejmě překročí milion korun. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, na místo povolali výškovou techniku i lezeckou skupinu a střechu museli částečně rozebrat. Zhruba po třech hodinách se podařilo oheň uhasit. Na místě zůstala jedna jednotka, která bude do večera dohlížet, pak si musí dohled na další dva dny zajistit vlastník továrny, řekl mluvčí hasičů Jan Přerovský.

Požár byl hasičům ohlášen kolem 13:30. Na místě zasahovalo osm jednotek. "K hašení jsme nasadili čtyři vodní proudy zevnitř budovy a i zvenčí pomocí výškové techniky. Dodávka vody byla zajištěna z čerpacího stanoviště na řece Jizeře," doplnil mluvčí. Požár zasáhl střešní konstrukci, dovnitř haly se nerozšířil.

Likvidaci požáru ztěžovala podle Přerovského plechová střecha, kterou museli hasiči postupně kotoučovou pilou rozřezávat a rozebírat, aby se dostali pod lepenku až ke dřevu a ohniskům. Museli rozebrat větší část střechy, než byla zasažena ohněm, aby vyloučili skrytá ohniska. Rozebírání zajistila lezecká skupina z Liberce, s likvidací požáru pomohli i hasiči ze sousedního Středočeského kraje, z Mnichova Hradiště.

Lokalizovat se požár podařilo v 16:30, zraněn nikdo nebyl, při příjezdu hasičů už byli pracovníci firmy z objektu venku. Co bylo příčinou požáru se zjišťuje. Podle předběžných informací vypukl požár u komínové šachy, pravděpodobně ve vzduchotechnice. Co bylo příčinou, bude ale podle Přerovského předmětem dalšího šetření stejně jako upřesnění výše škod. K požáru vzduchotechniky vyjížděli hasiči do turnovské Juty už v říjnu 2012, tehdy ale byly škody jen kolem 100 tisíc korun.

Turnovský závod je jedním z 18 závodů Juty v Česku, osm z nich je ve Dvoře Králové nad Labem. Podnik s 2300 zaměstnanci dodává vedle výrobků pro stavebnictví a zemědělství netkané textilie, pytle, vaky, geotextilie, motouzy či umělé fotbalové trávníky. Předloni vykázala Juta při tržbách 7,647 miliardy korun čistý zisk 518 milionů korun. Loňské údaje zatím k dispozici nejsou. Majitelem společnosti Juta je miliardář a bývalý senátor Jiří Hlavatý.