Ve věku 73 let zemřel Štěpán Popovič. Byl u zrodu impéria Petra Kellnera | E15.cz

Ve věku třiasedmdesát let dnes zemřel Štěpán Popovič, bývalý dlouholetý ředitel teplických skláren a někdejší předseda představenstva FK Teplice. Popovičbyl v 90. letech také u zrodu finanční a investiční skupiny PPF. Majitel PPF a nejbohatší Čech Petr Kellner dnes ČTK sdělil, že si Popoviče vážil jako byznysmena i jako přítele. O Popovičově úmrtí dnes fotbalový klub informoval na svém webu.

Rodák z Ústí nad Labem (narozen 25. prosince 1945) vystudoval libereckou Vysokou školu strojní a textilní. Celý profesní život poté spojil se sklářským průmyslem. Koncem 70. let se stal ředitelem závodu na výrobu izolací v Dubí, poté vedl podniky Sklotas nebo Obas. Nejznámější je Popovičovo působení v teplické firmě Sklo Union, kde se stal ředitelem v roce 1989 a který přivedl nejprve do rukou belgické firmy Glaverbel a později se podílel na prodeji Glaverbelu japonskému gigantu AGC.

Popovičem vedený holding Sklo Union Teplice půjčil na začátku 90. let na rozjezd podnikání Petra Kellnera, v současnosti nejbohatšího Čecha. O jeho začátcích Popovič před lety řekl, že Kellner přesně věděl, co chce, měl obrovské charisma a v té době jako jediný věděl, jak má fungovat investiční společnost. Popovič byl poté v orgánech firem kolem PPF až do prosince 2010, kdy odešel z čela dozorčí rady akciové společnosti PPF.

"Byl jedním z lidí, díky kterým jsme před osmadvaceti léty mohli PPF založit, když nám jako mladým klukům pomohl nejen půjčkou, ale i radou a zkušeností. Vážil jsem si ho nejen jako byznysmena, ale jako slušného člověka a přítele," uvedl dnes Kellner.

Popovič stál u zrodu Svazu průmyslu a dopravy, v letech 1993 až 2000 byl v jeho čele. "Štěpán Popovič byl skvělý podnikatel a člověk na svém místě. Pamatovat si ho budeme také jako spoluzakladatele a bývalého prezidenta Svazu průmyslu a dopravy, který stál u vzniku tripartity a začátků sociálního dialogu v České republice. Pod jeho vedením se Svaz průmyslu stal silným a respektovaným partnerem vlády. Za jeho skvělou práci ho Svaz průmyslu v roce 2015 uvedl do Galerie osobností průmyslu," uvedl prezident svazu Jaroslav Hanák.

Podle mluvčího Hospodářské komory Miroslava Dira byl Popovič v roce 1992 také členem přípravného výboru Hospodářské komory České republiky a podílel se na jejím obnovení. V komoře působil v 90. letech. "Také díky němu dnes v České republice působí Hospodářská komora, která navázala na tradici obchodních komor z 19. století a první republiky a je dnes plnohodnotnou součástí celosvětové sítě obchodních a průmyslových komor. Byl člověk s podnikavým duchem, což se odráželo i při jeho aktivitách v Hospodářské komoře ve prospěch všech českých podnikatelů," uvedl Diro.

Od 90. let stál Popovič také v čele teplického fotbalového klubu, který přivedl k vítězství v domácím poháru v letech 2003 a 2009 a k druhému a třetímu místa v první lize v letech 1999 a 2005. V roce 2005 se o něm mluvilo jako o možném kandidátovi na předsedu fotbalového svazu, ale nakonec se rozhodl o funkci neucházet. Do důchodu odešel v roce 2009, poté ještě působil nějakou dobu například v dozorčí radě Lázní Teplice.

Popovič obdržel během své kariéry řadu ocenění, prezident Miloš Zeman ho 28. října 2016 vyznamenal medailí Za zásluhy.