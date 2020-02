Akcie i ropa míří za nejhorším týdnem několika let | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Nekonečná akciová mizérie

Světové akciové trhy pokračují v poklesu kvůli šíření koronaviru. Ve srovnání s nejvyšší hodnotou tohoto měsíce už globální akciové trhy odepsaly kolem deseti procent a směřují k nejhoršímu týdnu od finanční krize v roce 2008. Americký index S&P 500 ve čtvrtek ztratil více než čtyři procenta po oznámení, že kalifornské úřady sledují 8400 lidí kvůli podezření na koronavirus. Hodnota takzvaných bezpečných investic naopak roste. Desetileté americké a australské státní dluhopisy jsou na rekordně nízkých výnosech.

Bransonův pád

Hodnota podílu miliardáře Richarda Bransona ve společnosti Virgin Galactic klesla za několik dní o 1,1 miliardy dolarů. Firma slibující komerční lety do vesmíru oznámila prohlubující se ztrátu za čtvrté čtvrtletí loňského roku, akcie od úterka ztratily 35 procent hodnoty.

Napětí v Sýrii

Turecko a Rusko stojí na syrském bojišti blízko otevřené konfrontace. Letouny syrské armády, podporované Ruskem, při leteckém úderu zabily nejméně 33 tureckých vojáků. Turecky ministr obrany Hulusi Akar odlétl spolu s armádními špičkami do operačního centra blízko syrské hranice, což by mohlo znamenat mohutnější ofenzivu proti syrské armádě. OSN varovala před eskalací konfliktu.

Černý týden ropy

Ropa na budoucí dodání klesá na burze v New Yorku už šestý den v řadě, výsledkem může být nejhorší týden pro „černé zlato“ od roku 2011. Proti cenovému poklesu by mohl vystoupit ropný kartel OPEC spolu se svými spojenci, který by mohl oznámit omezení těžby ještě před jednáním členských států ve Vídni, které má proběhnout v příštím týdnu.

Očekávané události

Hospodářské výsledky oznámí výrobce leteckých a lodních motorů Rolls-Royce Holdings, International Consolidated Airlines Group, mateřská společnost British Airways. Německý chemický gigant BASF varoval, že by mohl vykázat druhý pokles celoročního zisku v řadě.