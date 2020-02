Koronavir dopadá na byznys: Obleky z Itálie vězí na celnicích | E15.cz

Evropou se šířící koronavir dopadá i na byznys českých firem. Jednou z nich je i Image Care, jenž vlastní značku luxusní pánské módy Le Premier. Ušití obleků na míru dnes kvůli zpomaleným dodavatelským řetězcům nabírá zpoždění. To se může promítnout i do cen pro koncové spotřebitele. Potíže hlásí i další tuzemské firmy podnikající v Číně.

„Celý náš byznys je postavený na látkách z Itálie. Ty posíláme do výroby v Česku, ale i do Číny. Všichni v oboru se obávají, jestli Italové materiály odešlou, jestli nezavřou továrny. A když už zásilku odešlou, tak je otázka, jestli ji dopravci vůbec dostanou z Itálie,“ uvádí zakladatel a spolumajitel Le Premier Jakub Lohniský.

Výrobu obleků dnes komplikují zpoždění na vícero frontách. Například při dovážení materiálů do Číny. „Ta je zahlcena na celnicích. Kontroly měsíc stály, celníci mají velký skluz a miliony balíčků včetně našich látek čekají na kontrolu. Největší obavy máme z toho, aby se látky vůbec dostaly do čínských továren,“ říká Lohniský s tím, že se celková zpoždění zhruba zdvojnásobila.

Ještě horší prodlevy prý omezují dopravce. „DHL Express má běžně 48hodinovou dodávku kamkoliv do světa. Dnes je to až dvanáct dní. Situace nám zatím navýšila ceny za dopravu do deseti procent,“ dodává. To může mít vliv na růst cen zboží.

Potíže komplikující plynulý obchod se ale zdaleka neomezují jen na Čínu nebo Itálii. „Některé naše nášivky na oblek jsou zaseknuté v Jižní Koreji už čtyři dny. DHL vám řekne, že je možná odešle za čtyři dny, dnes se ale z Koreje nedostane dál nic,“ tvrdí Lohniský. Za největší hrozbu pro byznys považuje řetězovou karanténu. „Pokud by například z Itálie měsíc neodcházely zásilky, ztráty by měl nejen náš obor obrovské,“ míní Lohniský.

Dopady epidemie omezují i jednoho z předních českých výrobců jízdních kol Author. „Čína představuje ohromnou součástkovou základnu, takže je výroba kol mimo Čínu značně ovlivněna. To limituje tvorbu vzorkové kolekce 2021. Navíc byly zrušeny některé výstavní akce v jihovýchodní Asii,“ uvedl dříve pro deník E15 zakladatel firmy Martin Havlena.

Potíže hlásí i výrobce důlních strojů Ferrit z Frýdecko-Místecka. Letos měl v Číně otevřít továrnu, aby se na jednom ze svých klíčových trhů udržel, zákaz cestování však znamená zásadní překážku. Start výroby v Číně od příštího roku je tak ohrožen.

Podle informací deníku E15 komplikuje zákaz letů do Číny i zakázku pardubické firmy Eldis na dodání radarů na civilní čínská letiště v hodnotě stovek milionů korun. Firma nemůže vysílat do Číny své techniky a s tamními partnery hledá řešení. Na dotazy deníku E15 se společnost odmítla vyjádřit.

Home Creditu se zase výrazně propadl byznys se spotřebitelskými úvěry v Číně. Důvodem je významný úbytek potenciálních zákazníků v kamenných obchodech.

Další z řady poboček svých lékáren otevřel v Itálii Dr. Max. Podle slov mluvčího společnosti Michala Petrova zatím situace v Itálii byznys firmy neovlivnila. Zvýšená poptávka po rouškách a dalším zboží pro prevenci před nákazou byznysu firmy výrazně nepomohla, protože zásoby tohoto materiálu, zdaleka nejen v Itálii, chybí.