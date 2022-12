Vlaky, peníze i zbraně. Kdo nepomáhá na Ukrajině, jako by nebyl | E15.cz

Český byznys se pustil do pomoci Ukrajině. Nejde zdaleka jen o jména ze žebříčků miliardářů, jako jsou Dalibor Dědek z Jablotronu, Libor Winkler z RSJ, Ivo Lukačovič ze Seznamu nebo Jan Barta z Pale Fire Capital. Tvrdou práci odvádí i střední patro českého trhu. Činnost je to o to záslužnější, že tenhle byznys zdaleka nemá nekonečné finanční a lidské zdroje a o své pomoci zpravidla ani nedává vědět.

Jméno Alberta Fikáčka stojí například za brněnským železničním a autobusovým dopravcem Gepard Express, podniká ale také odbočkou přes Slovensko v oboru oprav a pronájmu vagonů, aktivní je i ve vlakové cestovce. Je to ale také dobrodruh, který po sedmi letech pokusů a příprav přeplul Středozemní moře do Afriky na katamaranu vyrobeném ze tří a půl tisíce pet lahví. Když v únoru vtrhla ruská armáda na Ukrajinu, spojily se v Albertu Fikáčkovi schopnosti dobrodruha s uměním byznysmena.

NA VÝLET S DOBRODRUHEM

Fikáček začal vypravovat vlaky se zdravotnickým materiálem, zpátky z napadené země pak vozil ženy, děti a seniory. Poskytl k tomu své vagony, do iniciativy se ale zapojili i další železniční dopravci. Někteří poskytli personál, jiní lokomotivu, vagony.

„Bylo to hodně živelné a rychlé. Začali jsme ihned, ještě dřív než vlády, kraje a neziskovky. Ve špičce pro nás pracovalo na pět set lidí. Vlastně si tu dobu ani detailně nevybavuji. Makali jsme šestnáct hodin denně, večer vypili dvě piva a ráno do toho šli znovu. V paměti mi zbyla jen šmouha,“ ohlíží se dnes. Nakonec bylo vypravených vlaků přibližně sedmnáct. Zajet mohly tam, kam rozchod ukrajinských kolejí dovolil – do blízkosti Lvova, Mukačeva, do Čopu. Dnes šéf firmy už dobíhající vlnu pomoci odhaduje finančně na jednotky milionů korun, řádově více pak přispěli partneři projektů. Jak dopravci, tak i donátoři. Jedna z firem třeba měla zamluvený vlak pro své soukromé účely. Peníze cestovce nechala a poslala ho s pomocí na Ukrajinu. Iniciativě Železnice pomáhá přispívají i drobní dárci.

DOBŘE I PRO FIRMU