Mezi zasaženými firmami je i český výrobce potravin Bidfood. V povodněmi postižené Opavě sídlí hned dva jeho výrobní závody, ve kterých se rodí zmrzliny Prima, včetně oblíbených typů nanuků Mrož a Pegas. Dále zde vznikají i zmrazená hotová jídla a zelenina značky Nowaco. Firma je klíčovým dodavatelem pro řadu institucí po celé republice včetně nemocnic, škol či domovů pro seniory.

Zaměstnanci se na záplavy připravovali už od zveřejnění prvních varování – zabezpečovali areály pytli s pískem, utěsňovali vrata a přemísťovali rozvozová auta do bezpečí. Po zkušenostech z roku 1997, kdy firma musela řešit rozsáhlé škody způsobené velkou vodou, se vedení Bidfood snažilo opatření nepodcenit, a minimalizovat tak dopady záplav na výrobu. Ještě v neděli ráno situace vypadala nadějně, během nedělního večera, kdy voda na řece Opavě kulminovala, ale nakonec došlo k zaplavení obou opavských areálů i přidruženého distribučního centra. Městem se prohnala stoletá voda.

„Voda je výš, než byla v roce 1997,“ uvedla mluvčí společnosti Alena Šteffelová. Celý rozsah škod zatím není možné podle ní určit, protože voda se v areálech stále drží. Podle prvních odhadů by však škody měly být nižší než v roce 1997, a to právě díky včasným přípravám. Bidfood bude moct obnovit výrobu až po vysušení a dokončení sanitace areálu, současné objednávky by ale firma měla zvládnout zajistit s pomocí dep sídlících mimo Opavu.

S vodou zápasí i další velké opavské podniky. Prodejce nákladních a užitkových vozidel Hagemann odčerpává spodní vodu, Moravskoslezské cukrovary řeší zaplavenou přečerpávací stanici a vodárnu.

Povodeň významně zasáhla taktéž jesenickou oděvní společnost Woox, která patrně přišla o sklad. „Řeka, která protekla jesenickým skladem, za sebou nechala smutnou podívanou. Zatím nevíme, co všechno to pro nás znamená. Všem, kteří čekají na svůj Woox nebo se chystají objednat, se moc omlouváme, nebudeme schopni vám v blízké době objednávku poslat,“ sdělili zástupci firmy zákazníkům. Velká voda se opět nevyhnula ani známému středočeskému pivovaru v Kácově. Škody tam půjdou do milionů. Sázava ho vyplavila i loni v prosinci, to škody dosáhly 20 milionů korun.

Vyplavené pozemky pro gigafactory

Déšť i hrozící povodně zasáhly řadu stavebních projektů. Například v Brně musely stavební firmy vyklidit rozestavěnou protipovodňovou ochranu v části města na Poříčí. Město má velký skluz ve výstavbě protipovodňových opatření, Poříčí je teprve prvním z pěti úseků, které město potřebuje dostavět. Úsek Trnitá má například do budoucna ochránit jižní část Brna, kde má vzniknout velká čtvrť s novým nádražím, úsek Zbrojovka by zase měl ochránit před velkou vodou chystanou čtvrť Nová Zbrojovka, kterou už přitom developer staví.

Objevila se také slabina lukrativních pozemků v Dolní Lutyni na Karvinsku, které chce stát nabídnout investorovi na výstavbu gigafactory. Velká část území byla o víkendu vinou silných dešťů zaplavena. Není to přitom poprvé, pozemky byly pod vodou i v roce 2010, 1997 a 1985.

V Praze sice povodně patrně nehrozí, ale trvalé deště poškodily staveniště na Václavském náměstí, kde se staví tramvajové koleje a posilují se kvůli tomu stropní desky stanic metra. O víkendu kvůli tomu nateklo i do stanice metra Muzeum. Dělníci museli také zajistit rozestavěný Dvorecký most, který do budoucna překlene Vltavu.

„U Dvoreckého mostu došlo během víkendu k řízenému zatopení stavebních jímek, což je běžné opatření při vyšším průtoku vody. Práce na horní části mostu pokračují v omezeném režimu,” sdělil za stavební společnost Metrostav Radim Mana.

Firma musela přerušit práce i na dalších vodních dílech. Do odvolání jsou přerušené například práce na Šítkovském jezu a voda ovlivnila také stavbu bezpečnostního přelivu na přehradě Orlík. „V rámci předpovědí jsou na stavbě přijímána průběžně opatření tak, aby stavba byla připravena na případné zvýšení hladiny při průchodu povodně,” řekl Mana. „Část stavby je budována v prostoru nádrže vodního díla Orlík.

Tato část stavby je chráněna takzvanou jímkou, štětovnicovou návodní stěnou. V nejbližších hodinách dojde ke kontrolovanému zatopení jímky, a to po předchozím přerušení prací a vyklizení staveniště. V případě zatopení jímky nemůže dojít k ohrožení vlastního vodního díla,” doplnil v pondělí odpoledne mluvčí.

Pomáhají občané i firmy

Sbírku na pomoc v lokalitách zasažených povodněmi spustila například organizace Člověk v tísni. „Za prvních 24 hodin od jejího spuštění se podařilo vybrat 24 milionů korun,“ říká vedoucí mediálního oddělení instituce Tomáš Urban. Výtěžek má v první fázi putovat na zajištění materiálních potřeb pro nejzranitelnější obyvatele lokalit. Později mají z vybraných peněz obdržet i finanční podporu.

„Spolupracujeme také s dalšími organizacemi, například s potravinovou bankou, aby se nám pomoc dařilo distribuovat co nejlépe. Její rozsah bude také záležet na množství vybraných peněz. Po povodních v letech 1997 a 2002 se nám podařilo financovat i třeba opravu škol a školek,“ doplňuje Urban.

Pomoc poskytuje také online prodejce potravin Rohlík.cz. Ten už v sobotu do záplavami ohroženého Jihomoravského kraje přivezl zásoby jídla a pití, aby podpořil hasiče, dobrovolníky a členy krizových štábů bojující s povodněmi. Společnost se také v neděli spojila s platformou Donio.cz a připravila elektronické poukazy na pomoc obětem povodní. Navíc firma přispěje dalších 20 procent z vybrané částky.

Humanitární pomoc od Rohlíku už získal třeba zasažený Jeseník. „Dostali jsme například pečivo, což je důležité hlavně pro naši nemocnici,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová s tím, že město teď potřebuje také balenou vodu, jelikož ve městě není nikde pitná voda.

„Na materiální pomoc jsme se začali připravovat už v pátek. V sobotu jsme ji nabídli přímo Ústřední povodňové komisi, která pak informaci poskytla dále všem klíčovým orgánům. Celkově již Rohlík pomohl na více než 20 místech ve čtyřech krajích a odhadem poskytl pomoc až pěti tisícům lidem. V závozech pokračujeme i nadále a to velmi koordinovaně ve spojení s příslušnými krizovými štáby,“ říká tisková mluvčí společnosti Denisa Ladka Morgensteinová s tím, že žádný finanční strop podpory společnost nemá.

Na pomoc je připravena i nadace Agrofert. „Ve zrychleném řízení nyní přijímáme žádosti samoživitelů zasažených povodněmi. Konkrétní částku na pomoc vyčleněnou nemáme, ale poskytneme maximum, co bude v našich silách,“ uvedla ředitelka nadačního fondu Zuzana Tornikidis.