Závody Ironman mění majitele. Za 730 milionů je získal vydavatel Vogue | E15.cz

Novým promotérem závodů včetně známého havajského Ironmana se tak stane rodina Newhousových, která mediální společnost Advance ovládá. Firma s celým názvem The Ironman Sports Group zapadne do portfolia, kam patří například magazíny The New Yorker nebo The Vogue nebo některé regionální tištěné deníky ve městech východního pobřeží Spojených států.

Dosavadní vlastník značky Ironman, čínská skupina Wanda, za to inkasuje 730 milionů dolarů. Původně měla Wanda v tendru spuštěném na začátku roku požadovat až miliardu dolarů. Pořád jde ale o mírnou prémii oproti ceně 650 milionů dolarů, za niž Wanda značku v roce 2015 od amerického private equity fondu Providence Equity Partner Ironmana kupovala.

„Jde o složité období pro pořádání akcí živé zábavy a Ironman není výjimkou. První plánované akce musíme posouvat. I kupní cena tak podle nás reflektuje rizika, do kterých s touto akvizicí jdeme,“ uvedla pro americký deník New York Post z pozice stratéga společnsoti Advance Janine McGrathová-Shelffová.

Wanda dál zůstátá aktivní v organizacích sportu v Číně. Společnost, která provozuje také sítě kin včetně americké AMC, je pak také spolumajitelem marketingové agentury Infront, která například spolu s Mezinárodní hokejovou federací pořádá každoroční mistrovství světa v hokeji. Letošní šampionát už byl ovšem kvůli pandemii koronaviru zrušen.

Ironman se jako vytrvalostní triatlon, tedy kombinace závodu v plavání, jízdy na kole a běhu, konal poprvé v roce 1978 na Havaji. Dnes se pod touto značkou pořádá ročně přes 200 obdobně pojatých závodů v pěti desítkách zemí světa.