Seznam.cz umožní platby tvůrcům | e15.cz

Do světa nezávislých internetových tvůrců by příští rok mohla dorazit novinka, která má potenciál zatřást s trhem. Česká firma Seznam.cz totiž plánuje, že by v roce 2024 umožnila na své blogovací platformě Seznam Medium (SM) autorům zpoplatnit obsah. V současné době se s pisateli dělí o příjmy z reklamy a dosud veškeré služby financovala právě příjmy z reklamy.