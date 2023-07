Výroba okurek Znojmia v Česku končí. Orkla propustí 250 lidí | e15.cz

Koncem tohoto roku uzavře norská potravinářská společnost Orkla svoje dva české závody – jeden v Bzenci na Hodonínsku a druhý v Panenských Břežanech u Prahy. O práci přijde kolem 250 zaměstnanců. Uzavření závodů se dotkne výroby sterilovaných okurek Znojmia a mraženého ovoce dceřiné firmy Agrimex Vestec. Do portfolia Orkly dál spadají například produkty Hamé, Vitana, Otma nebo paštiky Májka.

V posledním čtvrtletí tohoto roku budou dva dotčené závody výrobu omezovat, provoz pak zcela skončí na jeho konci. Rozhodlo o tom koncernové vedení společnosti. Zákazníci na pultech i nadále najdou produkty pod stejnými značkami, vyrábět se ale budou jinde. „Jednání probíhají. Je vysoce pravděpodobné, že dodávky budou pocházet ze středoevropského či západoevropského regionu,“ vysvětluje mluvčí společnosti Orkla Martin Frýdl pro ČTK.

O plánu uzavřít dvě tuzemské továrny informovala Orkla už v březnu, nebylo ale jasné, kdy k tomu dojde. Důvodem jsou podle vedení stále se zvyšující náklady na provoz těchto dvou závodů a jejich dlouhodobá ztrátovost. Peníze, které firma uzavřením poboček ušetří, má v plánu investovat do energetické úspornosti svých dalších továren. Například v závodě Hamé Babice na Uherskohradišťsku chce letos instalovat rekuperační zařízení pro úsporu vody.

Práci kvůli uzavření závodů ztratí kolem 250 lidí. „Zaměstnance o propouštění firma informovala v polovině února,“ řekl Frýdl v březnu Deníku N. Dvě stě zaměstnanců odchází z bzenecké výrobny sterilovaných okurek, kolem padesáti jich pracovalo v břežanské mrazírně ovoce. Vedení společnosti Orkla údajně propuštěným zaměstnancům pomáhá s hledáním nové práce.

V březnu 2022 kvůli ruské agresi na Ukrajině uzavřela Orkla svou ruskou pobočku Hamé Foods ZAO. Propustila tehdy přes 350 zaměstnanců. Její obrat zde v roce 2021 dosahoval devatenácti milionů eur. Norské vedení se rozhodlo zastavit také veškerý vývoz a dovoz, a to jak do Ruska, tak do Běloruska.

Znojmia je součástí norské společnosti Orkla od roku 2015. Firma Agrimex Vestec se připojila ke koncernu Hamé o dva roky později. Orkla loni dosáhla v Česku obratu přes šest miliard korun se ziskem 557 milionů korun před zdaněním. Je druhým největším tuzemským výrobcem balených potravin.