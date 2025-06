Vietnam, Maďarsko, Česko. Vývoz letounů Skyfox vynesl Aeru rekordní tržby

Výrobce letadel Aero Vodochody měl loni obrat přes šest miliard korun, meziročně o 1,75 miliardy více. Je to nejlepší výsledek v moderní historii firmy. Čistý zisk činil minulý rok 102 milionů korun, předloni firma vykázala ztrátu. Důvodem růstu obratu byly především dodávky letounu L-39 Skyfox pro český státní podnik LOM Praha a maďarskému a vietnamskému letectvu. Program L-39 Skyfox tvořil 63 procent všech tržeb, informovala v tiskové zprávě mluvčí Aera Radka Černá.

Oproti roku 2021 Aero zvýšilo provozní zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) o více než jednu miliardu korun. „Strategie, kterou jsme nastavili před třemi lety, funguje a přináší ovoce. Skyfox je důkazem, že Aero dokáže vyvinout a dodávat špičkový vojenský letoun a má nakročeno k úspěšné budoucnosti,“ řekl předseda představenstva Aera Viktor Sotona.

Aero se věnuje i dalším programům, a to zejména Airbus A220 a Embraer C-390 Millennium, na tržbách měly podíl 23 procent a loni též vzrostly. Zbylých 14 procent připadá na podporu a opravy letounů L-39 a L-159.

Aero minulý rok dodalo 12 letounů do Vietnamu, letos v únoru předalo první dva letouny české státní společnosti LOM Praha, které slouží k výcviku pilotů F-35. Aero se loni také věnovalo výrobě prvních letounů pro Maďarsko, první tři předalo maďarským vzdušným silám letos v květnu.

Předloni Aero skončilo ve ztrátě 674 milionů korun, ale tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb naopak meziročně vzrostly na čtyři miliardy korun. V roce 2022 dosáhl provozní zisk Aera před zdaněním více než 974 milionů korun a čistý zisk 192 milionů korun.

Společnost, která zaměstnává přibližně 1700 lidí, se v uplynulém roce věnovala též investicím do strojního vybavení, IT infrastruktury a modernizace areálu za 164 milionů korun, dále Aero investovalo 70 milionů korun do vývoje a dalšího zlepšení letounu L-39 Skyfox.