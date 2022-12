Vývojář v Praze stojí už stejně jako v Torontu, říká šéf Ataccamy Michael Klaus | E15.cz

Roky jste rostli v ústraní, teď chcete být více vidět. Pomáhá vám to třeba i při lákání nových zaměstnanců?

Před pár lety jsme si říkali, že kvůli sílící konkurenci nebudeme schopní najímat lidi, protože platy šly výrazně nahoru. Proto jsme se začali dívat i po vzdálenějších a levnějších lokalitách. Nicméně se ukázalo, že spolupráce se vzdálenými týmy je složitá. Rozhodli jsme se proto posílit investice do našeho marketingu v ČR, abychom byli více vidět mezi známými zaměstnavateli typu Productboard nebo Microsoft. Před rokem jsme si totiž stanovili výrazný růstový plán s cílem udělat z Ataccamy do několika let jednorožce a zvýšená vizibilita s tím úzce souvisí. Investice se zřejmě vyplatila, za posledních 18 měsíců jsme nabrali kolem 180 lidí ze současných 550. Je tady velká konkurence, ale situace je jiná než před půl rokem. Platy v té době šly strašně nahoru. Všichni lidi, který umějí něco vyvíjet, tak využili toho, že je po nich poptávka a že díky tomu jdou platy nahoru. Teď se to asi dost změní.

Asi před půlrokem jsem si začal všímat v metru a různě na ulici, že české startupy ve velkém začaly šlapat do marketingu, aby přilákaly vývojáře. Z toho pohledu musel být pracovní trh velmi přehřátý.

Bylo to tak. Dostalo se to do stavu, že bylo skoro jedno, jestli vývojáře najmeme tady, nebo v Kanadě, kde s hiringem nebyl problém a náklady na mzdy byly víceméně srovnatelné. Nicméně kanceláře v obdobné kvalitě jsou v Torontu několikrát dražší než office space v Česku. Nákladově to nedává smysl. Zatímco u nás je dnes designový office space už docela standardem, v Kanadě jde pořád o luxus. To mě samotného překvapilo.

Většinou je hodně těžké vysvětlit B2B byznys čtenářům. Jak byste jednoduše popsal, co děláte?

Většina interních procesů ve firmách, ale i třeba státních organizacích a většina interakcí se zákazníky se čím dál víc přesouvá na displeje. Jinak řečeno už se opravdu děje ta dlouho očekávaná digitální transformace. Covid to ještě popohnal. Aby ale aplikace fungovaly správně, musí za nimi být kvalitní, vyčištěná a uspořádaná data. A právě o to se stará naše platforma Ataccama ONE. Firmy dnes běžně používají desítky, ne-li stovky různých systémů a zdrojů dat, a ne vždy jsou v nich data kvalitní, snadno k nalezení a mezi sebou konzistentní. Náš software je pomocí umělé inteligence schopný data z více míst ve firmě najít, poskládat do srozumitelné podoby a poskytnout dále.

Digitalizace zároveň znamená, že čím dál více lidí ve firmách potřebuje umět s daty pracovat při své každodenní činnosti. Před 10 lety to tak rozhodně nebylo. Naším úkolem je, aby pro ně byla práce s daty jednoduchá, dostali je v určité kvalitě a na jejich základě mohli dělat správná rozhodnutí. Zásadně tak zjednodušujeme přístup ke kvalitním datům.

Jak vám k tomu pomáhá umělá inteligence?

Zásadně dokáže zjednodušit a zrychlit procesy, které by manuální prací zabraly neskutečné množství času. Našemu algoritmu umělé inteligence například ukážeme vzorek záznamů, kde jsou informace o objednávkách a nemusíme mu už říkat, jak objednávka vypadá, nebo co která položka znamená. Algoritmus se to naučí sám. A když mu pak předložíme jakákoliv jiná data, je schopný je sám od sebe rozpoznat a říct například “toto jsou údaje o objednávkách” nebo “tady jde o informace o zákazníkovi”.

Vy jste mluvil o tom, že vaše platforma vlastně umožňuje to, že ne každý ve firmě může mít přístup ke stejným datům. Napadá mě srovnání s Facebookem, kdy zaměstnanci měli přístup ke všem datům a mohli sledovat třeba polohu svých bývalých partnerek atd. To se tedy ve vašem systému stát nemůže? Tedy porušování morálních nebo zákonných pravidel.