Penta koupila pozemky u hlavního nádraží za 320 milionů. Na místě chystá novou rezidenční čtvrť
Penta Real Estate získala od Českých drah pozemky o výměře téměř 10 tisíc metrů čtverečních na okrajové části pražského hlavního nádraží. Celková hodnota transakce dosáhla 320 milionů korun. Tento krok je součástí dlouhodobé strategie společnosti, jejímž cílem je vytvořit na tomto území novou městskou čtvrť, která propojí Vinohrady, Žižkov a centrum Prahy. Plánuje se přestřešení kolejišť a vybudování městského bulváru.
Pozemky o výměře 9 400 metrů čtverečních u hlavního nádraží Penta získala ve spoluprácí se SUDOP Invest. Jedná se o oblast mezi objekty Churchill I a II a hlavním nádražím.
„Chceme kultivovaně a komplexně rozvíjet a zvelebit toto dlouho opomíjené a uzavřené území a vytvořit z něj funkční veřejný prostor s kvalitní architekturou. Společně s městem, Správou železnic a Českými drahami pracujeme na tom, aby se výhledově na hlavním nádražím mohla realizovat výstavba nad kolejištěm obdobně, jako je tomu v jiných evropských metropolích,“ říká David Musil, Managing Director společnosti Penta Real Estate.
Prodej pozemků je součástí širšího záměru transformace této části hlavního nádraží, která začala již v roce 1992 na základě smlouvy mezi ČSD a mezinárodním konsorciem. Penta Real Estate ve spolupráci se SUDOP Invest převzala tento projekt v roce 2017 a od té doby pokračuje ve vývoji území.
„Pozemky v okolí hlavního nádraží už neslouží provozním potřebám Českých drah. Je proto přirozené, že hledáme cesty, jak toto území využít smysluplněji a otevřít ho městu. Dohoda o prodeji pozemků je tak dalším krokem v proměně zanedbaných ploch na moderní městskou čtvrť. Prostředky, které tímto získáme, chceme investovat zpět do nákupu nových vlaků a kvalitnějších služeb pro naše cestující,“ uvedl Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
Penta Real Estate v této lokalitě již realizovala úspěšnou výstavbu objektů Churchill I a II, které zahrnují více než 30 tisíc metrů čtverečních. Projekt také přispěl k lepší dostupnosti nádraží pro obyvatele Prahy 3 díky novému podchodu.
