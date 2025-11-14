Živnostníci příští rok ušetří nejméně osm a půl tisíce korun. Novela zákona už je ve sněmovně
Vznikající vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů vysílá jasný vzkaz drobným podnikatelům, že to se svými sliby myslí vážně. Přestože ještě nejsou ani potvrzena jména ministrů, nastupující koalice předložila nově ustavené Poslanecké sněmovně návrh změny zákona, který od příštího roku zastavuje růst sociálního pojištění živnostníků. Zmírní se tak jedno z opatření konsolidačního balíčku odstupujícího kabinetu Petra Fialy.
Aby však dolní komora parlamentu mohla začít předlohu projednávat, musí počkat na souhlas nové vlády. V případě skluzu by zákon vešel v platnost se zpětnou účinností. Stát by OSVČ peníze vrátil nebo je započetl jako přeplatky.
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová odhaduje, že minimální měsíční úspora bude od ledna 2026 činit 715 korun. To je 8 580 korun ročně. Státní rozpočet to podle aktuálních odhadů připraví o čtyři až pět miliard korun.
Úleva sníží budoucí důchod od státu
Podle končícího ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) opomíjí Schillerová budoucí důsledky. Při vyšší záloze měli živnostníci zaručený nárůst starobní penze o necelé dva tisíce korun měsíčně. „Jestli mají dnes senioři problém s nízkým důchodem, tak nejčastěji právě ti, co platili velkou část života jen minimální pojistné. Pak se bohužel někteří z nich stávají závislí na sociálních dávkách,“ upozornil.
U sociálního pojištění OSVČ se do roku 2023 minimální měsíční vyměřovací základ vypočítával jako 25 procent z průměrné mzdy. Konsolidační balíček přinesl postupný nárůst tohoto základu. V roce 2024 odvod stoupl na 30 procent průměrné mzdy, od letošního ledna na 35 procent a počínaje rokem 2026 se měl ustálit na 40 procentech průměrné mzdy. Po schválení nyní předložené novely zákona ale zůstane v platnosti letošní hranice a dále už neporoste.
„S cílem neohrozit stav veřejných financí návrh neusiluje o návrat do období před přijetím konsolidačního balíčku a tím představuje přijatelný kompromis pohledem obou chráněných zájmů,“ stojí v důvodové zprávě k návrhu zákona.
Fialova vláda postupný nárůst odvodů zdůvodnila tím, že malí podnikatelé platí na sociálním pojištění výrazně méně než zaměstnanci a mají kvůli tomu i podstatně nižší důchody. Vyšší zálohy měly živnostníkům zaručit, že se po odchodu z pracovní fáze života vyhnou existenčním problémům. Opatření bylo zároveň zamýšleno jako finanční vzpruha důchodového systému.
ANO, SPD a Motoristé chystají další změny. „Už teď pracujeme na zvýšení limitu pro plátcovství DPH, návratu slev pro rodiny s dětmi a možnosti výhodných odpočtů například za investice do nových technologií nebo startupů,“ dodala Schillerová. Kdy přesně by změny začaly platit, ale neuvedla.
Sněmovna bude jednat zrychleně
Minimálně pro sociální odvody OSVČ ale platí, že poslanci hodlají upravené paragrafy přijmout ve zrychleném režimu, tedy už v takzvaném prvním čtení.
Šéf Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš připomněl, že nejnižší možná záloha na sociální pojištění měla příští rok vzrůst ze 4 759 na 5 720 korun. „Dopady konsolidačního balíčku tak nejvíce pocítili právě drobní živnostníci,“ míní.
Předkladatelé novely zákona připomínají, že balíček také zvýšil minimální roční vyměřovací základ na důchodové pojištění z padesáti procent daňového základu na pětapadesát procent. Vzrostly i měsíční vyměřovací základy u živnostníků v paušálním režimu ve druhém i třetím pásmu.
Pro rok 2026 dochází ke zvýšení platby v prvním pásmu, měsíční platby budou 9 984 korun. Pro druhé pásmo je pak stanovena platba 16 745 korun a pro třetí pásmo 27 139 korun.