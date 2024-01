Ačkoliv loni si kvalifikovaní pracovníci přilepšili zhruba o osm procent, ne vždy zvýšení mzdy pocítili, a to kvůli inflaci v první polovině roku. Optimističtější je pro vývoj mezd v soukromém sektoru pro letošek průzkum agentury Randstad, podle nějž plánuje plošné navyšování mezd o šest až deset procent asi polovina firem. Randstad ale nepracuje pouze s kvalifikovanými zaměstnanci, i proto se předpoklady na rok 2024 mohou lišit. Podle dat společnosti Hays by měly mzdy v soukromém sektoru letos vzrůst jen o pět procent.

Na možnosti zaměstnavatelů narážejí mzdy například v oblasti IT, stírají se ale rozdíly v odměnách mezi juniorními a seniorními uchazeči. Poptávka je stabilní hlavně v oblasti datové analytiky a u vývojářů, zájem roste o specialisty na umělou inteligenci a kyberbezpečnost.

A právě na tyto pozice budou podle údajů kariérního portálu StartupJobs letos nabírat startupy. Velký zájem je kromě vývojářů o pracovníky v marketingu, obchodu a managementu. „Loni jsme se stali svědky toho, že se pracovní trh v našem segmentu obrátil naruby – namísto překotného nabírání lidí do zásoby firmy pečlivě vážily každou vypsanou pozici,“ říká zakladatel StartupJobs Filip Mikschik. Očekává, že do roku 2024 vstoupí firmy odvážněji a i přes inflační nejistotu nabírat budou.

„U nás na webu to vidíme na vyšší poptávce po kreditech, jimiž si firmy později platí inzeráty. Přičteme-li k tomu fakt, že v minulém roce evidujeme skoro o 50 tisíc uchazečů více než v roce předchozím, je téměř jasné, že pracovní trh v našem segmentu čeká v roce 2024 akcelerace,“ dodává Mikschik.

Čekání na novou práci až šest týdnů

Výběrová řízení v loňském roce provázely průtahy, dosavadní opatrnost při výběru nových zaměstnanců potvrzuje také marketingová manažerka Haysu Kristýna Králová. „Za ideální dobu výběrového řízení považujeme přibližně měsíc, loni ale často uchazeči čekali až pět nebo šest týdnů. Část firem tak o ně během této doby přišla,“ přibližuje.

Podle Zuzany Brožové ze společnosti Omio, která provozuje vyhledávač dopravních spojení, čekají uchazeči na odpověď přibližně dva až tři týdny. „V tomto roce chceme obsadit nižší desítky pozic v našem pražském vývojovém centru, ve kterém v současnosti pracuje tým zhruba 50 lidí. Při nabírání usilujeme o maximálně hladký průběh,“ řekla e15.

Nábor nových zaměstnanců plánuje také startup OnSinch, začátek roku bude podle spoluzakladatele Petra Jaroše patřit hlavně hledání obchodníků. „V následujících kvartálech, kdy očekáváme další expanzi, rozšíříme nábor i na další klíčové pozice ve vývojovém týmu včetně vývojářů, testerů a designérů,“ dodává.

Výběrové řízení do OnSinch trvá často i několik měsíců. „Délka se odvíjí od požadované seniority pozice. V případě specializovaných vývojářů to naposledy trvalo až devět měsíců,“ vysvětluje Jaroš. Další český startup Trime, který se specializuje na výrobu doplňků stravy, bude také nabírat nové zaměstnance. „Naši náborovou strategii jsme postavili tak, že sehnat kvalitního člověka, který zapadne do naší firemní kultury, nám potrvá přibližně dva měsíce,“ říká CEO firmy Michal Kočí.

Boj o udržení stávajících zaměstnanců

„Za sektor kvalifikovaných profesí nemáme ohlášená žádná objemnější propouštění. Častěji se setkáváme s tím, že se například společnost rozhodne dočasně neobsadit místo po odchozím zaměstnanci a přerozdělit jeho práci mezi kolegy,“ vysvětluje Králová. Firmy se tak vzhledem k nízké nezaměstnanosti budou s přibývajícími pracovními nabídkami hlavně snažit předejít odchodu svých zaměstnanců ke konkurenci.

„Na datech, která nám lidé poskytli, vidíme, že se lidé nebojí aktivně měnit zaměstnání, případně by změnu práce zvažovali, pokud by přišla zajímavá nabídka. Potvrzuje to také reálný počet zájemců, kteří se hlásí na naše pracovní nabídky. Na jednu nabídku jich průměrně připadá hned osmnáct,“ komentuje situaci COO StartupJobs Tereza Müllerová.

Prosinec 2023: Nezaměstnanost stoupla na 3,7 procenta Podíl nezaměstnaných vzrostl ke konci loňského roku na 3,7 procenta, poprvé od ledna 2023 bylo více registrovaných uchazečů o zaměstnání než volných míst. Úřady práce evidovaly téměř 280 tisíc uchazečů o zaměstnání, oproti listopadu se jejich počet zvýšil o 16 tisíc. „Češi vloni méně utráceli, což se projevilo na nižším zájmu podniků o nábor sezónních pracovníků, který v závěru roku jinak tradičně registrujeme v retailu, e-commerce nebo logistice,“ říká ředitel agentury Randstad Martin Jánský. I tak ale Česko v meziročním srovnání zůstává třetím státem Evropské unie s nejnižším počtem nezaměstnaných.

Rozhodující navíc nemusí být nutně pouze vyšší mzda, uchazeče stále více zajímají benefity a atmosféra na pracovišti. V oblasti zaměstnaneckých výhod zůstává nejoblíbenější dovolená navíc nebo flexibilní pracovní doba. Roste ale také popularita psychologického nebo právního poradenství a nabídka vzdělávacích kurzů. „Firmy budou muset pečlivě přehodnotit svou nabídku zaměstnaneckých výhod, aby zůstaly atraktivní pro současné i potenciální zaměstnance,“ uvádí Martin Jánský z agentury Randstad.

„U našich zaměstnanců nejvíce rezonuje cafeterie a také zájem o home office. U pracovních míst, kde je to možné, nabízíme dva dny práce z domova a dva dny z kanceláře,“ říká mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek. Například Komerční banka nabízí na svých stránkách 87 volných pozic, kromě standardních benefitů mezi svými výhodami uvádí čtyři dny volna ročně navíc pro rodiče samoživitele a těhotné ženy.