Zákon o spotřebitelském úvěru 2,5 roku poté: Co se změnilo? | E15.cz

V prosinci roku 2016 nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Šlo o dlouho očekávanou změnu právní úpravy všech spotřebitelských úvěrů, a to od rychlých půjček začínajících stokorunou až po milionové půjčky na bydlení. Jak se na nová opatření a jimi vyvolané změny díváme po několika letech účinnosti?

K dokonalosti je stále daleko

K civilizovanému trhu s půjčkami jsme změnou zákona o spotřebitelském úvěru ušli cirka polovinu cesty. Zamezilo se (legálnímu) poskytování divokých rychlých půjček s bezbřehými sankcemi, s doplňkovými, ale přesto závaznými smluvními informacemi psanými droboučkým písmem pod čarou, s rozhodčími doložkami bez uvedení konkrétního rozhodce.

Mimo zákony byly postaveny také půjčky s použitím směnky, jež mohl věřitel ještě donedávna prodat, a to kdykoliv a komukoliv. Ale rozhodně se nedá říct, že bychom se dostali do kýženého cíle v podobě spravedlivého trhu s půjčkami, který by dával stejně silnou pozici, práva a možnosti oběma stranám smluvních vztahů. Velký problém, který nám zůstal zejména ve světě krátkodobých půjček, jsou například bezbřehé úrokové sazby nebo nedostatečné požadavky pro ověření bonity žadatele o úvěr.

Dostatečné ověření bonity žadatele?



Přestože u spotřebitelských půjček je výslovně stanovena povinnost poskytovatele řádně prověřit schopnost dlužníka splácet úvěr, zákon neukládá povinnost kontrolovat registry dlužníků. I díky tomu se mohou realizovat půjčky bez registru, kde se poskytovatel rozhoduje o schopnosti klienta splácet jinou cestou, než nahlédnutím do registru. A to je někdy spouštěčem dluhové spirály. Nutno však dodat, že množství dluhů ohrožených nesplácením se v České republice kontinuálně snižuje.

O omezení úrokových sazeb se diskutuje již několik let

Zastropování úrokových sazeb na spotřebitelských půjčkách je v diskusi již několik let. Politici se shodují na tom, že by k němu mělo dojít. Ale neshodnou se na výši stropu nebo na tom, zda zastropovat jen úrokovou míru nebo celé RPSN. Návrhy byly za roky diskusí již celkem protříděny, nyní se diskutuje o několika hlavních variantách zastropování.

Podnikatelské půjčky spotřebitelům a nelegální půjčky od soukromých investorů

Velkou neznámou, alespoň z pohledu regulace trhu, jsou podnikatelské půjčky spotřebitelům. Ty se nemusejí řídit zákonem o spotřebitelském úvěru, mohou se zesplatnit ihned po nezaplacení jedné splátky a mohou mít na spotřebitele i mnoho dalších negativních dopadů. Jejich regulace zákonem však bude obtížná.

Část trhu s rychlými úvěry se přenesla do nelegální zóny, kde finance poskytují soukromí investoři, a to podle původních pravidel, která tu panovala od počátku devadesátých let (pokud tedy vůbec nějaká pravidla dodržují). I jejich regulace je a nadále bude nesnadná.

Takže co skutečně přinesl zákon o spotřebitelském úvěru?

Nutno uznat, že nový zákon o spotřebitelském úvěru má velký podíl na postupném civilizování trhu s bankovními i nebankovními půjčkami v České republice. Poskytovatelé si zdaleka nemohou troufnout to, co si dovolili před prosincem 2016. Ale stále zůstává mnoho problémů k řešení. Jsme cirka v polovině cesty. Dobrá zpráva je, že se máme kde inspirovat. Stačí mít dobrou vůli.

Tento článek vznikl ve spolupráci se společností Infinea Finance, s.r.o.