Největší evropská softwarová firma, německý SAP, chce během následujících dvou let investovat přibližně miliardu eur do umělé inteligence. Přes dvě miliardy zamíří do programu restrukturalizace společnosti, který by měl ovlivnit až sedm procent ze současných 108 tisíc pracovních míst. Své plány firma představila ve výroční zprávě z konce ledna.