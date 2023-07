Rohlik se v Německu snaží obejít zákaz nedělního prodeje | e15.cz

Rohlík v Německu působí třetím rokem. Aby se dokázal soustředit na tento významný trh, pozastavil expanzi v Itálii a ve Španělsku. V Německu teď rozváží ve třech městech, v Augsburgu, Frankfurtu a v Mnichově. Právě v bavorské metropoli se snaží přelstít nedělní a sváteční zákaz prodeje, na což upozornil například Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Knuspr v Mnichově založil dceřinou společnost Kleiner Kern čili Malá pecka. Mateřská značka Knuspr funguje jako společnost Grosser Kern, tedy Velká pecka, a stejně se jmenuje česká pobočka. Kleiner Kern v Mnichově provozuje nenápadnou kavárnu Knuspr Café, díky čemuž se podle výkladu německého vedení stává gastro provozem, takže se na ni nevztahují omezení pro obchody.

Knuspr Sonntagslieferung in München pic.twitter.com/oTMtt95KSH — Jochen Krisch (@jkrisch) July 16, 2023

„Zákazníci v pravidelných průzkumech stále zmiňují přání nedělních dodávek. Proto pro nás bylo toto téma dlouhodobou prioritou,“ odepsal na dotaz deníku E15 mluvčí společnosti Manuel Kalleder. „Bohužel jsme měli z právního hlediska svázané ruce. Díky Knuspr Café budou mít zákazníci v rámci gastro rozvozu z kavárny téměř stejné výhody jako při rozvozu v rámci Knuspru během týdne, a to i v neděli a o svátcích,“ uvedl.

Kořeny zákona o zákazu prodeje o nedělích a svátcích sahají do roku 1956, nicméně až do roku 2006 byly značné rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. Od té doby platí striktní zákaz, který má jen pár konkrétně popsaných výjimek. Povinnost zavřených obchodů podporují dvě největší církve, katolíci a protestanti, a v Německu tradičně silné odbory. Není tak zřejmě pravděpodobné, že by se tato legislativa v brzké době změnila.

Právě organizace z prostředí zastánců zákazu prodeje o nedělích a svátcích praktiku Knuspru kritizovala. „Co má kavárna společného s rozvozem jogurtů, brokolice nebo mletého hovězího masa, musí nyní vysvětlit úřadům. Pokud to česká korporace dotáhne do konce, volná neděle v obchodě s potravinami brzy pomine,“ uvedla na Facebooku organizace Sonntagallianz. Dozorový orgán, tedy Bavorská obchodní inspekce (Bayerische Gewerbeaufsicht), se na dotaz, zda tak Knuspr porušuje zákon, do uzávěrky textu nevyjádřila.

„Z právního hlediska je to poměrně jednoduché: Knuspr je online supermarket, a proto nesmí mít otevřeno v neděli, tedy rozvážet potraviny v neděli. Knuspr Café je gastro podnik, a proto může mít v neděli otevřeno a rozvážet,“ uvedl Kalleder. Mediální zástupce Knuspru je přesvědčen, že právo je na straně jeho společnosti.

Knuspr Café zákazníkům rozváží obvyklý sortiment Knuspru, tedy zhruba devět tisíc položek. Oproti ostatním dnům v týdnu si však zákazníci v neděli nemohou objednat drogistické nebo lékárenské zboží.

„Neočekáváme žaloby, jsme přesvědčeni, že postupujeme legálně. Samozřejmě neočekáváme od konkurence ani zprávy typu ‚výborně a gratulujeme‘ , ale to není nutné,“ doplňuje Kalleder s tím, že by ocenil, pokud by se k praxi Knuspru přidala i konkurence, tedy služby typu Gorillas, Rewe nebo Flink, a rozvozci potravin se společně pokusili zvrátit současný stav. „Nakonec by tak všichni mohli využívat každodenní dodávky napříč celým sortimentem,“ doufá.