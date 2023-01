Rohlík od bank získal miliardovou půjčku. Expanzi do Španělska odkládá, soustředí se na Německo | E15.cz

Rok 2022 byl pro startup Rohlík Tomáše Čupra jeden z nejvíce divokých v jeho téměř desetileté existenci. Vstoupil na rumunský a italský trh, naopak vstup do Madridu kvůli makroekonomické situaci odkládá. Rohlík také oznámil, že ke konci loňského roku získal financování od tří bank ve výši 45 milionů eur, tedy přes jednu miliardu korun. Navzdory poklesu české e-commerce obrat českého startupu vzrostl o 33 procent na 13,6 miliardy korun, v zisku ovšem pravděpodobně není.

„Udělat ziskové Německo se ještě nikomu nepodařilo. Na těch trzích, kde jsme aktuálně, bychom měli být ziskoví ještě letos,“ nastínil plány Rohlíku, který působí v současné době na pěti trzích, zakladatel Tomáš Čupr, který zároveň předpokládá, že v blízké době jeho firma nenabere další peníze od investorů. „Firmy závislé na venture kapitálu časem skončí. Hodně se soustředíme na ziskovost. Investoři nechtějí sypat stovky milionů dolarů do dovážky jídla,“ doplnil.

„Automatizace pro nás byl přelom, když postavíme automatizovaný sklad u každého německého města, tak to je technologie, se kterou nás nikdo nemůže porazit. Do automatizace jsme investovali přes 50 milionů eur, je to pro nás obří sázka a prostředek k ziskovosti na západě,“ řekl Čupr.

V loňském roce Rohlík utržil 574 milionů eur, což je zhruba 13,6 miliardy korun. Znamená to oproti předloňskému roku růst o 33 procent, zda je Rohlík v zisku Tomáš Čupr nespecifikoval, nicméně naznačil, že kvůli investicím 50 milionů eur do automatizace a vstupu na nové trhy byl Rohlík loni ve ztrátě. V předešlém roce 2021 Rohlík utržil 428 milionů eur (přes 10 miliard korun). V aktuálním roce 2023 by rád Tomáš Čupr dosáhl s Rohlíkem tržeb přes 750 milionů eur. „Myslíme, že nebudeme zpomalovat,“ doplnil.

Zároveň online dovozce potravin loni v prosinci získal bankovní financování od skupiny tří bank ve výši 45 milionů eur. „Je to další důkaz stability, banky málokdy půjčují rizikovým firmám. Tak, jak jsme bořili představy a rekordy o tom, co česká firma dokáže získat za kapitál, tak boříme i představy o bankovním financování. Zažité pravidlo bylo: banka půjčí ve chvíli, kdy už to nepotřebujete,“ pochvaluje si Čupr.

Nepříznivá makroekonomická situace se ovšem dotkla i Rohlíku, který z tohoto důvodu odložil expanzi na španělský trh, kam chtěl vstoupit v druhé polovině loňského roku. „Rozhodli jsme se soustředit na trhy, kde jsme. Máme tam sklad a lidi. Raději ale nyní pošleme peníze do Německa, kde máme víc hodnoty,“ uvedl zakladatel Rohlíku. Podle něj by český startup mohl vstoupit do Madridu ještě letos, ale doplnil také, že není kam spěchat.

Český startup také stále hledá způsob, jakým fungovat na italském trhu. „V Itálii nejsme spokojeni s product market fitem, hledáme naši unikátní pozici,“ uvedl Čupr. Za složité označil také kvůli makroekonomické a politické situaci aktivity v Maďarsku. Naopak spokojené je vedení Rohlíku se spuštěním provozu v Rumunsku. „V Rumunsku jsme přes dva měsíce, aktuálně je to nejrychleji rostoucí trh,“ doplnil Olin Novák, který se věnuje expanzi společnosti.

Rohlík také nadále rozšiřuje nabídku privátních značek, které nabízí i na zahraničních trzích. „Je to poprvé za posledních 200 let, kdy prodal Čech mléko Rakušanovi, je to bezprecedentní. Je to obří příležitost pro českou ekonomiku,“ prohlásil Tomáš Čupr.