Ze Slovenska do New Yorku. Města všude řeší podobné problémy, říká Janega ze Simplicity | e15.cz

O startupu Simplicity dosud v Česku nebylo příliš slyšet, nicméně ve světě je to známý produkt. Aplikaci využívá město New York, tamní obyvatelé přes ni mají přehled o událostech ve městě nebo ji mohou využít k úhradě poplatků. „Problémy měst po celém světě jsou velmi podobné, liší se jen jejich úroveň,“ říká Jakub Janega, jeden ze zakládajících členů startupu, který dosud na svůj rozvoj získal od investorů osm milionů dolarů. Peníze do Simplicity vložil například basketbalista Stephen Curry.