Akční plán proti kůrovci: ministerstvo chce zavést nižší DPH na palivové dřevo | E15.cz

Ministerstvo zemědělství chystá novelu lesního zákona, která by umožnila rozdělit stát do tří zón podle úrovně umírání smrkových porostů zasažených kůrovcem. Území by se tak rozdělilo na nejpostiženější oblast, ve které by nemuseli vlastníci lesů těžit napadené dřevo, těžební kapacity by se tak mohly přesunout do „nárazníkové oblasti" mezi Moravou a Čechy. V pátek to uvedl náměstek ministra zemědělství pro lesní hospodářství Patrik Mlynář. Podle Hnutí Duha takzvaná rajonizace může pomoci, problémem jsou podle něj legislativní bariéry, rozdrobené vlastnictví lesnické půdy a smlouvy Lesů ČR s těžařskými firmami.