Český ženský hokej útočí na olympijskou medaili a mění se v nejrychleji rostoucí sportovní odvětví
- České hokejistky míří na zimní olympiádu s medailovou ambicí a větším sebevědomím než před čtyřmi lety.
- Generální manažerka českého ženského hokeje Tereza Sadilová mluví v pořadu FLOW o profesionalizaci tohoto sportu.
- Ženský sport má podle ní v Česku obrovský růstový potenciál – u fanoušků i u sponzorů.
Ve čtvrtek 5. února nastoupí český ženský hokejový tým k prvnímu zápasu na olympiádě v Itálii. České hokejistky vstupují do olympijského turnaje v jiné pozici než před čtyřmi lety. Tehdy se tým na hry probojoval na poslední chvíli, letos odjel na největší sportovní akci světa sebevědomě.
„Je to jako den a noc. Tehdy jsme byly rády, že tam vůbec jsme. Letos tam jedeme s medailovou ambicí a s pocitem, že jsme na tom čtyři roky systematicky pracovaly,“ říká v pořadu FLOW generální manažerka ženského hokeje Tereza Sadilová.
„Už tam nejedeme jako parta nadšenkyň. Jedeme reprezentovat Českou republiku jako profesionální tým,“ zdůrazňuje. Změnila se nejen sportovní příprava, ale i mentální nastavení. Pomohly domácí šampionáty, práce s mentálními kouči i zkušenost s tlakem z velkých akcí.
Olympiáda jako start nové éry
Sportovní úspěch je důležitý, ale nikoliv jediný cíl. „Doufám, že se budeme prezentovat jako silné ženy, které mohou inspirovat mladé holky. Sport není jen o výsledcích, ale i o hodnotách,“ říká Sadilová. Právě olympiáda může podle ní zásadně ovlivnit vnímání ženského sportu v Česku, zvlášť pokud se naplní jejich ambice a přivezou olympijskou medaili.
V rozhovoru Sadilová popisuje i ekonomiku ženského hokeje. Otevřeně říká, že se pozice hokeje změnila a konečně tým začali ostatní brát vážně.
„Přestali jsme se bavit o tom, jestli je to profesionální sport. Prostě je. Už se k ženskému sportu nemůžeme chovat jako k charitě. S úspěchem přichází respekt. Čím víc úspěchů jsme měly, tím víc se měnilo i vnímání okolí,“ říká.
Nejrychleji rostoucí sport
Zlomem ve vnímání sportu bylo také loňské hokejové mistrovství světa žen v Českých Budějovicích. Akci navštívilo přes 122 tisíc diváků, což je nový rekord této akce Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Čeští organizátoři překonali dosavadní maximum z šampionátu z roku 2007 o 3100 fanoušků.
„Ukázalo se, že český fanoušek chce kvalitní sportovní akci a show. Neřeší, jestli hrají ženy nebo muži,“ říká Sadilová. Důležitou roli v tomto sportu sehrál i příchod hlavní trenérky, kanadské hokejistky Carly MacLeod, která do týmu přinesla sebevědomí.
Sadilová považuje ženský hokej za jeden z nejdynamičtěji rostoucích sportů vůbec. „U mužského sportu už je publikum z velké části dané. U ženského máme obrovský prostor pro růst,“ vysvětluje. Inspirací je pro ni zámořská profesionální liga, která vznikla s jasným byznysovým plánem a silným kapitálem. „Od začátku je dělaná tak, aby uspěla. Marketing, digitální stopa, vyprodané arény – to je neuvěřitelné,“ popisuje.
Právě to podle ní začínají vnímat i čeští majitelé velkých klubů. „Bavím se s majiteli extraligových týmů. Zajímají se, nechtějí, aby jim ten vlak ujel,“ říká a zmiňuje, že například jedná s HC Dynamo Pardubice.
Jaká byla její cesta k manažerské pozici v ženském hokeji? Jaký je zájem dívek o tento sport? Další z témat, která probrala Veronika Jonášová v pořadu FLOW.