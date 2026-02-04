Macinka obvinil prezidenta z aktivismu. Nejmenováním Turka podle něj útočí na ústavu
- Petr Macinka ve Sněmovně tvrdil, že prezident Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka z „hodnotových“, nikoli právních důvodů, a mluvil o prezidentském aktivismu.
- Opozice jeho vystoupení kritizovala a zpochybnila, že by měl právo vykládat ústavu; spor se vyhrotil osobními výroky na adresu prezidenta.
- Macinka odmítl obvinění z vydírání, prohlásil, že Pavel „už nebude prezidentem všech“, a po projevu jednání opustil.
Prezident Petr Pavel odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí nikoli kvůli právním důvodům, ale na základě subjektivního hodnotového soudu, řekl ve středu ve Sněmovně vicepremiér, ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka.
V projevu k vyslovení nedůvěry vládě mluvil o prezidentském aktivismu a o útoku na ústavu od hlavy státu. Opoziční zástupci pak poukazovali mimo jiné na to, že Macinka mohl své vystoupení využít k omluvě hlavě státu, ale nemá erudici ani pravomoce vykládat ústavu.
„Ústava není esejí o osobních sympatiích,“ řekl Macinka. Podle něj prezident není personální komisí vlády, morálním arbitrem exekutivy nebo nějakým nadřízeným premiéra a má konat, nikoli selektovat. „Opak znamená, že nemáme parlamentní demokracii, ale prezidentský aktivismus,“ prohlásil. Opozice podle něj vyvolala nynější schůzi kvůli tomu, že se Pavel rozhodl svévolně vstoupit do pravomocí vlády.
Turek je podle Macinky bezúhonný, i když čelí kritice za výroky či gesta k Romům či fašismu. Prezident odmítá podle Macinky jmenovat Turka nikoli na základě pravomocného rozsudku, porušení zákona či nějaké ústavní překážky. „Odmítá ho jmenovat pouze na základě vlastního subjektivního hodnotového soudu,“ uvedl Macinka. „Prezident pro svůj útok na ústavnost používá nepřesvědčivé argumenty,“ dodal.
Ministr rovněž uvedl, že „opozice bez vlastního smysluplného programového projektu sklouzla do vleku aktivistických skupin, které dnes fakticky organizují předčasnou prezidentskou kampaň“. „Dnes tady nejde o nedůvěru vládě. Je to pokus legitimizovat porušování ústavy a přetavit ho v politický kapitál,“ prohlásil předseda Motoristů.
Macinka, jenž vede i ministerstvo životního prostředí, také řekl, že prezident neochotou jmenovat Turka „nejspíš bojuje vnitřní boj s temnou stránkou své vlastní osobnosti a své vlastní minulosti“. Připomínal Pavlovo předlistopadové působení a výroky.
„Prezident kritizuje historické výroky Filipa Turka z dávné minulosti, zatímco jeho vlastní životopis z konce 80. let obsahuje adorační pasáže, které se týkají působení ve strukturách tehdejšího totalitního režimu,“ řekl. Podle Macinky se prezident snaží část své minulosti z dob komunistické totality vymazat a zapomenout a projektuje ji do Turka.
Předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová to označila za pokrytecké vzhledem k tomu, že Macinka před lety označil svého předchůdce v čele ministerstva Jana Lipavského (za ODS) za nevycválaného fracka v tvrzení, že nikdy nebude prezidentem Milošem Zemanem jmenován ministrem zahraničí.
Poukázal na to i bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš, podle něhož se Lipavský ministrem stal na rozdíl od Turka. Připomenul, že i premiér Andrej Babiš (ANO) označil Turkovo případné angažmá ve vládě po dnešní schůzce s prezidentem za uzavřenou věc.
Podle Bereniky Peštové (ANO) byl Macinkův projev slušný a nebyl útočný. Odmítla tvrzení, že si Pavel svá předlistopadová vyjádření napravil polistopadovým působením v zahraničních operacích nebo strukturách NATO. „Neříkejte mi něco o mladické nerozvážnosti a že si něco odpracoval. Ne, neodpracoval,“ prohlásila Peštová.
Pavel už nikdy nebude prezidentem všech, tento most byl prostě spálen, prohlásil předseda Motoristů, jenž kvůli zrušení letu musel přerušit svou cestu do USA, kterou původně omluvil svou neúčast na schůzi Sněmovny. Opakovaně odmítl, že by prezidenta vydíral v textových zprávách jeho poradci. Po svém vystoupení opustil jednací sál.
Sněmovna dnes asi dokončí jednání o nedůvěře vládě, které zahájila v úterý před polednem. Do debaty byly po 18 hodinách jednání písemně přihlášeny ještě dvě desítky poslanců z původních šesti desítek.