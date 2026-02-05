Trumpova gesta zahnala český byznys do Afriky. Export nebývale roste
- Afrika se rychle stává klíčovým cílem českého exportu, který roste nejrychleji ze všech regionů a už překonal tempo 30 procent.
- Příběh humpolecké firmy Profil Nábytek ukazuje, že i složité a logisticky náročné zakázky mohou českým firmám v Africe otevřít dlouhodobé obchodní příležitosti.
- Za rostoucím zájmem stojí slábnoucí poptávka v Evropě, posilující africké ekonomiky a silná podpora investic ze strany Evropské unie.
Když se společnost Profil Nábytek z Humpolce pustila do své největší zakázky v historii a pro alžírské ministerstvo národní obrany vybavila zdravotnickým a laboratorním nábytkem novou vojenskou nemocnici nedaleko hlavního města, nešlo jen o ojedinělou exotickou zakázku.
Jde o jeden příklad daleko širšího proudu. Afrika je obecně trhem, který roste v českém exportu nejrychleji, podle posledních dat o více než 30 procent. Zároveň jde v širším kontextu o recept na globální nestabilitu a americká cla, který si ordinuje celá Evropa.
Humpolecká firma hlavní část dodávky odbavovala vloni, z něhož také pocházejí poslední data Českého statistického úřadu. „Na montáži pracovalo průběžně 15 lidí z našeho týmu. Vyžadovalo to nejen odborné znalosti, ale i schopnost pochopit specifické prostředí a umět spolupracovat s místními řemeslníky,“ popisuje manažer zakázky Jaroslav Jirák.
Vyřízení kontraktu v hodnotě několika desítek milionů korun podle něj předcházelo více než roční vyjednávání se zadavatelem a bylo náročné především po logistické stránce. Doprava na místo byla jednou z nejkomplikovanějších věcí, kterou humpolecká firma s více než třicetiletou historií kdy řešila.
Afrika se firmě po této zakázce obchodně zalíbila. Podobný nemocniční projekt dokončila aktuálně ve městě Blida a čeká na další výsledky tendrů.
Objem zakázek, jako jsou tyto, v tuzemsku nebývale stoupá. Jakkoliv export z Česka do zemí mimo Evropu v loňském prvním pololetí meziročně vzrostl o 10,8 procenta, vývoz do Afriky vzrostl o 30,9 procenta na 26,6 miliardy korun.
Důvodem rozšiřování trhů, kam české firmy dodávají své výrobky, jsou podle oslovených analytiků hlavně slábnoucí poptávka v Evropě a globální nejistoty. „Slabší poptávka v rámci Evropy dotlačila řadu českých firem k aktivnějšímu přístupu v hledání nových trhů. Tuto snahu dále živí i globální nejistoty, které ohrožují ekonomickou výkonnost nejen našeho kontinentu,“ míní hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka.
Mezi africké země, do kterých se český vývoz v prvním pololetí zvýšil meziročně nejvýrazněji, a to o stovky procent, patří Pobřeží slonoviny, Kapverdy a Rwanda. Největšími českými exportními trhy v Africe jsou Maroko, Jihoafrická republika a Egypt.
Třeba do Maroka české firmy v prvním pololetí vyvezly zboží za 9,5 miliardy korun, proti předloňsku to bylo o 91,8 procenta více. Do Afriky čeští exportéři dodávají hlavně stroje a dopravní prostředky, což je obecně nejsilnější vývozní artikl Česka.
Ekonomika v některých afrických zemích podle analytiků aktuálně sílí. „Příkladem může být Egypt a Maroko, které zahajují řadu infrastrukturních projektů za relativně velké objemy peněz. Tyto země se dále zapojují do evropských energetických projektů. Růst kupní síly navíc vede k vyššímu zájmu o dražší a kvalitnější evropské zboží,“ uvedl Peterka.
Africké tažení českých firem má navíc evropský kontext. Evropský komisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela intenzivně podporuje strategii Global Gateway, což je hlavní iniciativa EU pro investice a partnerství s Afrikou a dalšími regiony světa. Tato strategie má za cíl zvýšit investice. Pod vedením Síkely EU realizuje a posiluje řadu konkrétních projektů a investičních iniciativ v Africe, které přímo souvisejí s obchodními vazbami a ekonomickou spoluprací.
Na EU–Zambia Lobito Corridor Business Forum Síkela oznámil více než 200 milionů eur investic v rámci Team Europe na podporu průmyslového růstu, logistické infrastruktury a přístupu na globální trhy. V rámci fóra Angola – Francie Síkela zase posílil spolupráci s touto africkou zemí, včetně balíčku 76,5 milionů eur na rozvoj obchodního a investičního prostředí. Podobné podpory proudí i směrem k Maroku a dalším zemím.