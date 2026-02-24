Nová nizozemská daň z nerealizovaných zisků je kapitálová sabotáž, která vyžene investory do ciziny
- Nizozemský parlament schválil návrh daně z nerealizovaných zisků ve výši 36 procent, což vyvolalo paniku mezi investory.
- Tento nový typ majetkové daně má nahradit předchozí systém a může vyhnat investory, zvlášť když konkurence v Evropě nabízí nižší daně.
- Globální daňová soutěž se zostřuje, a jak ukazuje případ Nizozemska, Kalifornie a Francie, některé země experimentují s tvrdými majetkovými daněmi.
Ti, kdo vynalezli kapitalismus, se ho teď snaží sabotovat. Tak zní titulek ostrého komentáře, pod nímž je podepsané vedení amerického deníku Washington Post. „Šílená“ nová daň z majetku panikaří globální investory. Píše britský deník Telegraph. Tak ostře reagují na návrh daně z nerealizovaných zisků na úrovni 36 procent, který prošel nizozemským parlamentem. Míří do Senátu a na podpis ke králi.
Princip je jednoduchý. Platíte daň z investic, které držíte podle jejich oficiální tržní hodnoty. Přestože jste je neprodali a žádný zisk z nich tedy nemáte v ruce. Daň se týká akcií a dalších cenných papírů, podílu ve firmách, kryptoměn, startupů a dalších finančních instrumentů.
Pokud například vlastníte akcie, které stojí na začátku roku tisíc euro, ale na konci už dva tisíce, je váš nerealizovaný zisk tisíc euro. A z něj zaplatí státu 36 procent. Tedy 360 euro. Přestože žádné peníze nemáte. Při velmi vysokém růstu hodnoty vašeho majetku jste tlačeni do toho, abyste si buď na daň někde půjčili. Nebo naopak část investic prodali, abyste ji vůbec mohli zaplatit. Z toho brutálního typu majetkové daně jsou vyloučeny první nemovitosti. Druhá nemovitost se už daní stejně jako jiné investice. Od celkové hodnoty se odečítají úvěry a další dluhy. Platit by měla začít od roku 2028. Investoři doufají, že do té doby se stane něco, co nakonec tuto daň odvrátí.
Zaplať i když jsi ještě nevydělal
Tento zákon se jménem Box 3 nahrazuje dosavadní majetkové daně, které smetl nizozemský soud jako protizákonný zásah do vlastnictví v celé sérii rozsudků, z nichž první padl už v roce 2021. Tento systém stál na „předpokládaných“ ziscích. Podle soudců porušoval právo na majetek a zákaz diskriminace podle Evropské úmluvy o lidských právech. Nizozemští politici se snažili najít novou cestu, která by přinesla do rozpočtu chybějící inkaso z těchto majetkových daní. A přišli s návrhem daně z nerealizovaných zisků na úrovni 36 procent.
Po rozsudcích nastoupila dočasná daňová pravidla pro roky 2023 a 2024. A nizozemská vláda pracovala na novém návrhu. Ten s platností od prvního ledna 2028 právě prochází parlamentem.
Nizozemsko daní své občany ze všech jejich příjmů po celém světě. A daně dělí do tří „boxů“. V Box 1 jsou příjmy ze zaměstnání a vlastnictví nemovitostí. V letošním roce jsou příjmy v této kategorii do 38 883 euro (944 856 korun) ročně daněny 8,1 procenty. Průměrný příjem podle nizozemského statistického úřadu dosahuje 47 400 euro ročně. Na sociální pojištění i z platu do této části Nizozemci odvádí 27,65 procenta. Příjmy mezi 38 883 a 78 426 eury jsou daněny sazbou 37,65 procenta. To znamená, že tuto sazbu platí i ti, kdo si nevydělají ani dvojnásobek průměrného platu v zemi. Všechno nad 78 426 eury už je daněno sazbou 49,5 procenta.
Box 2 se vztahuje na příjmy z kapitálu, pokud držíte ve firmě alespoň 5 procent. Na zisky z těchto kapitálových výnosů do 68 843 euro ročně je uvalena daň 24,5 procenta. U všeho nad tuto částku se daní sazbou 31 procent.
A dostáváme se ke zmíněnému Box 3, který právě prochází nizozemským parlamentem. Ten by měl nahradit současný režim, kde jsou od daně osvobozeny všechny kapitálové investice do 57 684 euro ročně, které nevynesou více než 1 800 euro ročně. Pokud investor jeden rok prodělá, může si ztrátu odečíst od základu v roce dalším.
Zásadní otázkou je, jak nový systém obstojí před nejvyšším nizozemským soudem, pokud ho opět někdo z investorů napadne, což se dá s vysokou pravděpodobností očekávat.
Odpuzovač investorů a bohatství
Návrh je ostře kritizován za to, že vyžene investory z Nizozemska. Zvlášť ve chvíli, kdy v Evropě sílí daňová konkurence. Itálie přitahuje bohaté cizince na to, že jim nabízí, že se všech svých příjmů naplatí od ledna letošního roku jen 300 tisíc euro (7,29 milionu korun) bez ohledu na to, jak vysoké příjmy mají. Na nízké daně láká investory také značná část švýcarských kantonů. Z oblasti Curych – Zug už se i proto stal jeden z největších technologických hubů na světě.
Amsterdam, Paříž, Kalifornie
Nizozemci nejsou jediní, kdo si zahrává s brutálními daněmi za majetek. Francouzská levice v čele s Nepodrobenou Francií Jean-Luca Mélanchona začala na podzim tlačit daň vypočtenou nikoliv z příjmy ale z hodnoty majetku.
Princip daně je jednoduchý. Každý, kdo má majetek v hodnotě nad 100 milionů euro (2,5 miliardy korun) by z něj každý rok odvedl státu minimálně 2 procenta. Daň by měla být progresivní, takže by stoupala s výší majetku.
Zdaňoval by se nikoliv jen soukromý, ale celý firemní majetek. A to podle reálné valuace. Je úplně jedno, jestli je firma ztrátová. Daň by se vypočetla z její hodnoty. Takže majitelé by byli tlačeni část prodat, aby byli vůbec schopni daň zaplatit. To by se týkalo především start-upů a nových firem, které zatím investují do rozvoje a nevydělávají.
Autorem nápadu je francouzský silně levicový profesor ekonomie Gabriel Zucman, který vede na Kalifornské univerzitě v Berkeley „EU Tax Observatory“ a spolupracuje s „World Inequality Lab“. Jeho intelektuální misí je boj proti nerovnosti. Nápad, kterému neříkalo „ne“ ani Národní sdružení Marine Le Penové se zatím podařilo odvrátit.
Brutální majetkové daně se aktuálně rodí i přímo v Kalifornii a vyhání odtud investory včetně těch technologických. Kalifornie chce jednorázovou majetkovou daní sebrat 5 procent veškerého majetku těm, kdo vlastní cokoliv přesahující hodnotu jedné miliardy dolarů (21,3 miliardy korun). Odchod už ohlásila řada byznysmanů a celebrit. Podle listu Los Angeles Times od prvního ledna do New Yorku přesídlil třeba známý režisér Steven Spielberg. Otázka je, jak dlouho tam vydrží o nových daních z majetku mluví i nový newyorský levicový starost Zohran Mamdani.
S rostoucí globální nejistotou a zvyšujícími se státními dluhy ale nápadů na majetkové daně přibývá. Naštěstí i zemí, které té situace naopak využívají ve svůj prospěch a lákají investory na nižší daně jako Itálie a Švýcarsko. Pokud bude trend, jaký nastavili Nizozemci pokračovat, dají se očekávat značné přesuny bohatství do vlídnějších míst.