Fotovoltaika na prodejně se vrátí do sedmi let. Stane se standardem, říkají zástupci společnosti Billa a ZDR Investments
- Návratnost investice do solární elektrárny na střeše prodejny je kolem sedmi let, říká Martin Raba ze společnosti Billa Česká republika v podcastu Trendy v udržitelnosti, který přináší projekt [ta] Udržitelnost spolu s E15.
- Obnovitelný zdroj energie se stává pro maloobchodní nemovitosti standardem, podotýká Marcela Fujanová z firmy ZDR Investments.
- Budoucností jsou bateriová úložiště, která efektivnost energetického systému výrazně zlepší.
Společnost Billa v Česku provozuje bezmála 300 prodejem, které ročně spotřebují téměř 100 gigawatthodin elektrické energie. „Každé procento, které dokážeme zredukovat nebo pro něj najít místo elektřiny z běžné sítě jiný, ideálně udržitelný zdroj, je pro nás z pohledu ochrany životního prostředí velmi důležité,“ říká její team leader pro udržitelné technologie Martin Raba.
Neméně významným faktorem je spotřeba energie ve spravovaných nemovitostech pro společnost ZDR Investments, která ovládá investiční fondy investující do retail parků. „Mimo jiné se na to vážou podmínky financování i hodnota nemovitosti,“ podotýká ESG manažerka firmy Marcela Fujanová.
Obě společnosti tak spojuje zájem na pořizování vlastních obnovitelných zdrojů energie. Jelikož ZDR Investments Bille řadu provozoven ve svých nákupních parcích pronajímá, zrodil se loni společný pilotní projekt instalace fotovoltaik na střechy prodejen.
Výhra pro obě strany
ZDR Investments na osazování svých nemovitostí elektrárnami pracuje dlouhodobě. Jen od počátku loňského roku jich instalovala 13 a nyní má vlastní zdroj energie třetina z jejích bezmála 70 retail parků, což představuje výkon ve výši zhruba sedm megawatt.
Billa se podle Raby snaží instalovat fotovoltaiky, „kde to jen jde“. „V současnosti máme na prodejnách asi 25 fotovoltaických elektráren plus jednu velkou na naší centrále v Modleticích. Dohromady je to asi 2,3 megawatt, a tento rok chceme kapacitu zdvojnásobit,“ říká Raba.
Spolupráce na instalaci elektráren se ZDR Investments započala na přelomu let 2024 a 2025. V té době si obě strany postupně domluvily obchodní model a vytipovaly vhodné lokality. Zatím je domluveno celkem devět instalací a z velké části jsou už hotové.
Billa přitom elektrárny buduje ve své režii. Podle Raby to má dva důvody. Za prvé má firma u každé prodejny vlastní odběrné místo, takže by bylo komplikací, kdyby elektrárnu dodávající energii vlastnil někdo jiný. Za druhé řetězec potřebuje, stejně jako v případě všechno dalších technologií, standardizaci. Pokud by měl různé zdroje od jednotlivých vlastníků nemovitostí, stěžovalo by mu to správu, údržbu i reportování. Pro ZDR je zase výhodou nejen zhodnocení nemovitosti a energetická efektivita nájemce, ale i to, že takový nájemce objekt s vlastní fotovoltaickou elektrárnou bude užívat minimálně do doby návratnosti své investice.
Slunce je byznysovým partnerem
Fotovoltaika na střeše dokáže podle Raby pokrýt zhruba 15 až 20 procent roční spotřeby energie prodejny. Hlavním odběratelem je systém chlazení a mrazení, což se dobře potkává s výrobou energie závislou na slunečním svitu. „Sluníčko je pro nás partnerem, protože když svítí, spotřebováváme, ale i vyrábíme nejvíc,“ vysvětluje team leader Billy.
Zmíněná návratnost investice se pohybuje kolem sedmi let bez čerpání dotací. Plán instalace až desítek nových fotovoltaickcých elektráren přitom Billa financuje z vlastních zdrojů, což bývá efektivnější a časově méně náročné. Přímá státní podpora se podle Raby vyplatí u velkého projektu za desítky milionů korun, jako je elektrárna na centrále v Modleticích, kde je součástí i bateriové úložiště. Návratnost instalací s dotací by pak měla být výrazně kratší, zhruba kolem pěti let.
Podle Raby může bateriové úložiště výrazně zlepšit provozní efektivitu obnovitelného zdroje a Billa jej už pořídila i u jedné ze svých prodejen.
Také v ZDR Investments vnímají akumulaci vyrobené energie jako logický krok k energetické soběstačnosti nákupního parku. „Aktuálně máme vybranou lokalitu, kde bychom chtěli zabudovat bateriové úložiště do systému fotovoltaiky a vyzkoušet takové řešení. Určitě to vnímáme jako další příležitost, jak snižovat závislost na distribuční síti,“ říká Fujanová.
Oba manažeři se shodují, že vlastní obnovitelný zdroj energie bude pro maloobchodní prodejnu v budoucnu standardem. „Naše rakouské nemovitosti už jsou stoprocentně pokryty fotovoltaikami a ten úspěch tam vidíme,“ uvádí Fujanová. ZDR Investments proto už loni vytvořila standardy udržitelné výstavby, které předává developerům. Ti by měli už od počátku počítat s tím, že stavba fotovoltaickou elektrárnu na své střeše ponese.
Na jaké problémy budování elektráren na střechách maloobchodních prodejen naráží? Kolik času podobné projekty vyžadují? Kam může směřovat energetická spolupráce obchodníků a majitelů nemovitostí do budoucna? Nejen to se dozvíte v rozhovoru s Martinem Rabou a Marcelou Fujanovou.