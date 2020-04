Zvládneme to, možnosti konzultujeme s bankou, zní z litovelského cukrovaru | E15.cz

Cukrovarnictví je z hlediska výroby sezónní záležitost. Je to pro vás za současné situace výhoda?

Určitě. Náš obor – cukrovarnictví – je specifický v tom, že výroba probíhá pouze v období kampaně, tedy převážně v podzimních a zimních měsících. Proto máme štěstí v neštěstí, že nás současná krize stran výroby nepostihla. Věříme, že do podzimu se všichni vrátíme k běžnému životu.

Lze tedy říct, že je vaše společnost proti koronaviru „imunní“?

To rozhodně ne, hovořil jsem pouze o samotné výrobě. Současná opatření, zejména pak nedávné karanténní uzavření Litovle, se promítla zejména do nižší expedice. To se pochopitelně projeví na peněžním toku. V situaci, kdy nebyla jasně nastavena pravidla, se mnoho našich odběratelů rozhodlo využít jiné dodavatele, případně odložilo objednávky. Platí to i pro zahraniční odběratele, kde je sice doprava zboží možná, avšak komplikují ji hraniční kontroly a další překážky i v jiných zemích.

Zmíněné karanténní opatření, které znemožnilo velkému počtu zaměstnanců chodit po dva týdny do práce, se přirozeně projeví ve skluzu v údržbě a dalších provozních záležitostech, například distribuci osiva, která je také vázaná na konkrétní roční období, a nelze ji odložit. Nejhorší na celé situaci ale byla často se měnící a nejasná pravidla.

Pomohla vám nějak vaše banka?

Je třeba předeslat, že spolupráce s Komerční bankou velmi dobře funguje dlouhodobě, a současné období to jen potvrzuje. Velmi si ceníme toho, že hned 16. března, tedy první den uzávěry Litovle, nás ihned kontaktovali naši poradci z Komerční banky. Zajímali se o situaci a vyjádřili ochotu flexibilně pomoci dle situace. Zůstáváme s nimi neustále v kontaktu, průběžně nás informují o jednotlivých vládních programech a pomáhají nám se v nich orientovat. Například zda budeme mít možnost čerpat podporu z programu COVID II, nebo zda bude potravinářský průmysl řešit Ministerstvo zemědělství. Zatím jsme ale o žádnou pomoc nežádali. Každopádně už ten aktivní přístup ze strany naší banky je v této nelehké situaci uklidňující a jsme za něj vděčni.

Myslíte si, že jsou postupně přijímaná vládní opatření dostatečná?

Vzhledem k tomu, že se z médií dozvídáme o nových opatřeních téměř každý den, nemyslíme si, že by snad byla potřeba nějaká další. Spíše bychom uvítali, kdyby ta již zavedená fungovala, měla jasně nastavená pravidla a snížila tak míru nejistoty, která celou tuto situaci provází. Například informace o programech Ministerstva práce a sociálních věcí se mění tak často, že nejsme schopni činit rozhodnutí a podávat zaručené informace směrem k zaměstnancům.

