PPF bude mít o akcionáře méně. Kellner junior si odnese 40 miliard a bude podnikat sám
Jedna z největších transakcí na českém trhu za několik let. Tuzemskou investiční skupinu PPF z akcionářské struktury opustí Petr Kellner junior, který v ní dosud držel desetiprocentní podíl. Magazín e15, který vychází na začátku září a který odhadoval jmění českých miliardářů, ocenil PPF ke konci roku na 393 miliard korun. Od té doby ale hodnota mohla ještě vyrůst. Kellner junior, tedy nemanželský syn zesnulého Kellnera, by si tak z PPF mohl odnést zhruba 40 miliard korun. Dokončení transakce PPF očekává do konce roku.
O připravované transakci už v květnu psaly Seznam Zprávy, podle nichž už v té době hlavní akcionářka PPF Renáta Kellnerová poptávala banky na vyplacení prostředků. Podle stejných zdrojů první nabídky na vyplacení byly mnohem nižší, Kellner junior je ale nepřijal a vyjednávání se tak natáhlo o další měsíce. Nyní na dovršení jednáni upozornil MotejlekSkocdopole.com.
Motivem osamostatnění Kellnera juniora je podle informací e15 snaha mít na zhodnocování svého majetku větší vliv. Ten byl v pozici desetiprocentního minoritáře jen velmi omezený.
„Debatu o odkupu mého minoritního podílu v PPF jsme zahájili před několika měsíci. Těší mě, že se tak komplexní proces podařilo úspěšně dokončit. Renátě, Anně, Laře a Marii děkuji za to, že jsme společně mohli rozvíjet skupinu PPF. Jim i celé skupině tímto přeji mnoho úspěchů,“ řekl v oficiální vyjádření Petr Kellner mladší. V podobném duchu se vyjádřila i Kellnerová: „Jménem svým i svých dcer bych chtěla Petrovi popřát jen to nejlepší v jeho podnikání. Respektujeme, že svou další byznysovou budoucnost chce realizovat mimo struktury PPF. Ačkoli se rozcházíme obchodně, naše přátelství a osobní vztahy se nemění.“
Podnikatelsky se Petr Kellner junior zatím příliš neprofiluje. Letos na sebe upozornil pouze koupí tří luxusních pražských bytů za více než čtvrt miliardy korun. Prodávajícím byl dlouholetý parťák zesnulého Kellnera Karel Pražák. Minimálně v minulosti působil ve zdravotnictví, ale v tomto oboru se mu podle informací e15 příliš nedařilo.
PPF dosud z 90 procent vlastnil rodinný holding Amalar, v němž mají kromě Renáty podíly také tři Kellnerovy dcery Anna, Marie Isabella a Lara.
Skupině PPF se loni dařilo, když zaznamenala rekordní hospodářský výsledek. Dosáhla čistého zisku 3,2 miliardy eur, tedy zhruba 80 miliard korun, což je o 120 procent více než v roce 2023. Hlavním důvodem lepšího výsledku byly zahraniční divestice. Do budoucna se však očekává menší dravost skupiny, kterou po třech letech opustil její šéf Jiří Šmejc. Do vedení zamířil tandem dvou současných vrcholových manažerů skupiny, Kateřina Jirásková a Didier Stoessel.