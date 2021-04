Praha chce do roku 2030 stavět 500 městských bytů ročně | E15.cz

Pražský magistrát chce do roku 2030 docílit toho, aby v metropoli každý rok vzniklo alespoň 500 nových městských bytů. Celkem by pak do stejného roku v metropoli mělo přibývat alespoň 9000 bytů ročně. Vyplývá to ze strategie bydlení, kterou dnes schválili městští radní. O strategii budou ještě příští týden jednat zastupitelé, v případě schválení na ní mají navázat další konkrétní akční plány pro konkrétní oblasti. Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí a stále vzrůstajícími cenami bydlení.