Nový stavební zákon míří do finále | E15.cz

Schvalování nového stavebního zákona, který má vyřešit zdlouhavé povolování staveb v Česku, se komplikuje. Poslanci sice ve čtvrtek poslali jeho návrh do závěrečného čtení, stále se však neshodují na jeho základních pilířích. To může ve výsledku zkomplikovat výstavbu na další roky.

Osm desítek pozměňovacích návrhů vznesli ve čtvrtek poslanci k návrhu nového stavebního zákona z dílny ministerstva pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO). Návrh zákona sice míří do třetího čtení, šance na jeho schválení v podobě, jak jej prosazuje vládní koalice, se však snižuje. Piráti dokonce navrhli zákon zcela zamítnout.

To by byl zásadní problém pro hnutí ANO Andreje Babiše. To slíbilo nový zákon prosadit ještě před volbami do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční letos na podzim. Hlavním cílem je zkrátit čekání na stavební povolení maximálně na jeden rok. Žadatelé o povolení by již také neměli obíhat desítky úřadů, ale podávat pouze jednu žádost. Ministerstvo si tím slibuje výrazné zlepšení současné situace. Získat povolení na stavbu bytového domu dnes trvá v průměru pět let, u dálnic je to dokonce 13 let.

Vládní návrh podporují komunisté. Opozice naopak kritizuje některé změny, které má zákon přinést. Jedná se především o vytvoření nového systému stavební správy, který spočívá v převedení všech stavebních úřadů pod stát. Týká se to především obecních stavebních úřadů, kterých je nyní v Česku přes 700, tedy zhruba polovina. Ve všech by dostali úředníci během následujících dvou let výpověď a měli by možnost nastoupit na stejné pozice na nový úřad, ale jako zaměstnanci státu.

Odebrání stavebních úřadů obcím kritizují vedle poslanců samotní starostové. Ti se obávají, že úplně ztratí kontrolu nad tím, co se v jejich obcích staví. Opoziční poslanci navíc tvrdí, že se tímto způsobem stavební úřady vzdálí občanům. Podle poslankyně Věry Kovářové (STAN) řada současných obecních úřadů zcela zanikne. To potvrzuje i ministerstvo pro místní rozvoj. Rušit však chce především malé stavební úřady na malých obcích, kde pracuje často jen jeden člověk na poloviční úvazek.

Opozice v čele s ODS má připravený pozměňovací návrh, který by obcím stavební úřady ponechal. Dostálová dlouhodobě varuje, že tato varianta nebude tak efektivní. Povolování staveb by se podle ní v takovém případě nepodařilo zrychlit tak jako v případě vládní návrhu.

Nad všemi pozměňovacími návrhy nyní zasedne hospodářský výbor, aby k nim vydal své doporučení. Ještě v dubnu by pak mělo proběhnout třetí sněmovní čtení. Pokud by se nový zákon nepodařilo prosadit do podzimních voleb, hrozí, že se jeho příprava protáhne o další roky. Současná stavební zákon byl schválen v roce 2006 a od té doby má za sebou 26 novel.

Přestože se vláda s opozicí nemůže shodnout na budoucí podobě struktury stavebních úřadů, v několika klíčových věcech panuje jednota. Patří mezi ně digitalizace stavební správy, větší důraz na odstraňování černých staveb či větší pravomoce velkých měst, která si budou sama stanovovat své stavební předpisy.

Dostálová chce, aby nový zákon vstoupil v platnost ještě letos. Účinnosti by však nabýval postupně v následujících dvou letech.