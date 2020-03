První developeři zastavili přísun bytů na trh. Dopad na ceny bydlení je ale nejistý | E15.cz

Letošní březen bude z hlediska množství nových bytů daných do prodejních nabídek nejslabší za poslední roky. Developeři nabídli v Praze zákazníkům 277 novostaveb, vyplývá ze statistik portálu CenovaMapa.org. Do konce měsíce se číslo už příliš nezmění. Meziročně to představuje propad o 73 procent.