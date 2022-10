Nejtěžší je najít řešení cen energií pro průmysl a firmy, řekl Fiala | E15.cz

„V zájmu většiny zemí je, abychom dospěli k evropskému řešení energií. Pokud to necháme na národních řešeních, budou země jako Česká republika v nevýhodě,“ řekl Fiala. Podobně jako lídři dalších evropských zemí zkritizoval německý návrh na vynaložení až 200 miliard eur na pomoc domácnostem a firmám s cenami energií. „Každé evropské řešení cen energií je výhodnější pro všechny členské státy, než když to budeme dělat každý zvlášť,“ doplnil premiér.

Fiala měl možnost ve čtvrtek mluvit s německým kancléřem Olafem Scholzem, podle svých slov však neměli možnost mluvit o detailech. Podrobnější debata se očekává na pátečním zasedání Rady EU, které rovněž proběhne na Pražském hradě.

Podle Fialy je klíčové vyřešit problematiku pomoci průmyslu a firmám, což v současnosti marně řeší kromě České republiky více zemí. „Žádnému státu v Evropě se to ještě nepovedlo, ať už vzhledem k tomu, že to odporuje evropské legislativě a pravidlům volného trhu a soutěže, nebo kvůli tomu, že to je extrémně náročné,“ řekl premiér.

Fiala na oficiální tiskové konferenci spolu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem ocenil čtvrteční setkání Evropského politického společenství, které se neslo v duchu neformálních jednání mezi evropskými státníky bez ohledu na příslušnost k EU. Takové setkání se odehrálo poprvé v historii.

„Chtěli jsme vytvořit prostor pro výměnu názorů mezi jednotlivými národy bez tlaku, abychom na konci dne museli přijít s oficiální deklarací a přetahovat se tak o každé slovíčko,“ řekl Fiala. „Došlo ke dříve nepředstavitelným setkáním,“ ocenil Macron s odkazem na mimořádné společné jednání zástupců Turecka, Arménie a Ázerbájdžánu.

Průběh čtvrtečního setkání podle Fialy přesvědčil řadu lídrů, kteří měli předtím nějaké pochyby, že má smysl v setkávání na této široké úrovni pokračovat. „Myslím, že můžeme být hrdí na to, že nikdo neodmítl pozvánku na summit do Prahy,“ řekl Fiala. Zasedání se kromě unijní sedmadvacítky zúčastnili též lídři dalších sedmnácti zemí, mimo jiné západního Balkánu, Británie, Ukrajiny či Turecka.

Státníci se dohodli, že se příště sejdou v moldavském Kišiněvě, další summity proběhnou ve Španělsku a Velké Británii. Diplomaté naznačili, že je důležité, aby hostitelskými zeměmi nebyly jen ty z EU. Hovoří se o tom, že by měl summit proběhnout dvakrát ročně.

