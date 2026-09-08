Česko čeká teplotní zlom. Studená fronta rozdělí republiku
- Teploty v Česku mohou v úterý vystoupat až na tropických 33 stupňů Celsia.
- Ve středu dorazí studená fronta, která přinese intenzivní déšť, bouřky a výrazné teplotní rozdíly.
- Na západě země se ochladí až k 17 stupňům, na východě může být současně stále přes třicet.
Začátek týdne přinese Česku letní až tropické teploty, poté se ale počasí prudce změní. Zatímco v úterý mohou maxima dosáhnout až 33 stupňů Celsia, od středy se začne ochlazovat a ve zbytku týdne už teploměry ukážou nanejvýš lehce přes 20 stupňů. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Nejchladnější ráno celého týdne bylo zřejmě hned na jeho začátku. Teploty klesly k šesti stupňům, v údolích dokonce ke čtyřem. Během dne se však rychle oteplilo a místy naměřili až 27 stupňů. Ještě výraznější vedro dorazí v úterý, kdy mohou teploty vystoupat až na 33 stupňů. Chladněji zůstane na severu a západě země.
Studená fronta rozdělí Česko
Zásadní obrat přijde ve středu. Přes republiku začne postupovat zvlněná studená fronta, která přinese velkou oblačnost, místy vydatné srážky a bouřky.
„Nejdeštivějším dnem týdne bude jednoznačně středa, kdy přes naše území začne přecházet zvlněná studená fronta. Mělo by zapršet na celém území, déšť může být i intenzivní a místy se budou tvořit bouřky,“ uvedli meteorologové.
Fronta zároveň vytvoří výrazný teplotní předěl mezi jednotlivými částmi republiky. Zatímco na jihovýchodě a východě Česka může být ještě přes 30 stupňů, na západě se budou maximální teploty pohybovat pouze kolem 17 stupňů.
Déšť bude podle ČHMÚ doznívat ještě ve čtvrtek. Nejvyšší teploty dosáhnou stejně jako v pátek zhruba 21 stupňů. V pátek už se srážky objeví jen sporadicky, především na horách, obloha ale zůstane zataženější.
O víkendu se počasí zlepší
Na víkend se vrátí polojasná obloha a teploty mírně vzrostou. Vystoupat by mohly až ke 23 stupňům Celsia, přeháňky se budou objevovat pouze ojediněle.
Také následující čtyři týdny mají být podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ o něco teplejší, než je pro toto období obvyklé. Tento týden se budou nejvyšší denní teploty pohybovat v průměru kolem 22 stupňů. V dalších týdnech budou postupně klesat a na přelomu září a října dosáhnou přibližně 18 stupňů. Srážkově mají být následující týdny průměrné až slabě podprůměrné.