EU narychlo ruší cla na dovoz hnojiv. Chce ulevit zemědělcům, Rusko a Bělorusko mají utrum
- Evropská unie na jeden rok ruší dovozní cla na močovinu a amoniak, což má zemědělcům a výrobcům hnojiv ušetřit kolem 60 milionů eur.
Opatření má za cíl snížit náklady farmářů po zdražení plynu a hnojiv v důsledku konfliktu na Blízkém východě a narušení dopravy v Hormuzském průlivu.
Úlevy se striktně netýkají hnojiv dovážených z Ruska a Běloruska, od kterých se chce Unie definitivně odříznout a diverzifikovat své dodavatelské řetězce.
Evropská unie dočasně na jeden rok zrušila dovozní cla na některá dusíkatá hnojiva používaná v zemědělské produkci v EU. Jde zejména o močovinu a amoniak. Informovala o tom Rada EU, která zastupuje členské státy. Opatření se nebude vztahovat na produkty dovážené z Ruska a z Běloruska.
„Cílem tohoto kroku je snížit náklady zemědělcům v EU a výrobcům hnojiv. Podle Evropské komise jim to ušetří odhadem 60 milionů eur na dovozních clech,“ stojí v prohlášení Rady EU. Zároveň by se tak měla snížit závislost Evropské unie na dodávkách hnojiv z Ruska a Běloruska, což přispěje k vybudování diverzifikovanější obchodní sítě v této oblasti.
„Dnešní rozhodnutí umožní evropským zemědělcům lepší přístup k cenově dostupným a spolehlivým dodávkám hnojiv,“ uvedl kyperský ministr financí Makis Keravnos, jehož země nyní EU předsedá. „Zároveň se urychleně odvracíme od ruských a běloruských produktů a budujeme si odolnější dodavatelské řetězce a partnerství na celém světě,“ dodal.
Nevztahuje se na Rusko a Bělorusko
Pozastavení se nebude vztahovat na produkty dovážené z Ruska kvůli jeho pokračující invazi na Ukrajinu. Nebude se vztahovat ani na výrobky dovážené z Běloruska vzhledem k jeho podpoře Ruska a jeho ignorování mezinárodního práva, základních svobod a lidských práv.
Opatření vstoupí v platnost den po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU a bude platit jeden rok. Očekává se přitom, že Evropská komise bude trh s hnojivy monitorovat a v případě potřeby navrhne prodloužení nebo úpravu nynějšího pozastavení.
Evropská komise rovněž tento týden představila nový Akční plán pro hnojiva, který by měl podpořit zemědělce, posílit domácí produkci a snížit závislost Evropy na dovozech. Narušení přepravy přes Hormuzský průliv vedlo k nárůstu cen hnojiv i zemního plynu, který se k jejich výrobě používá. Před válkou USA a Izraele s Íránem procházela tímto průlivem až třetina celosvětového obchodu s hnojivy. Evropa je jako významný dovozce hnojiv i plynu velmi zranitelná a Evropská komise se obává, že vysoké ceny by mohly narušit výsadbu plodin, což by mělo dopad na produkci potravin.