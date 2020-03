Filantrop Hausenblas o koronaviru: Musíme pomoct kde a jak se dá | E15.cz

Poprvé v posledních dnech jste zaujal v sobotu, když jste na sociálních sítích upozornil na svůj plán uvolnit kapacitu své textilní továrny pro výrobu roušek. Jaký má tato věc vývoj?

Máme nějakou kompetenci, tedy naše společnost Adler, a to je šít. Můžeme šít okamžitě, máme v naší partnerské výrobě v Bangladéši možnost vyrobit odhadem až dva miliony roušek denně. Tedy jsme nabídli toto řešení vládě. Jsme s ní v koordinaci.

To ale může nějakou dobu trvat.

Samozřejmě to má komplikace. My v tuto chvíli jsme už vyspecifikovali to, jak to vyrobit. Dohodli nějaké další partnery jako třeba univerzitu v Liberci. Hlavní otázkou kromě samotné výroby je teď doprava. O linky z a do Asie se teď perou všichni. Nic nelétá, platební podmínky jsou hrozné, klasická krize.

Minimálně jste tím dal signál mnoha dalším, že je dobře něco dělat.

Snad ano.

Dnes jste také na sociálních sítích tlumočil závěry setkání odborné vědecké rady pod hlavičkou ČVUT s poměrně razantními opatřeními, respektive doporučeními pro chování lidí. Mohl byste je stručně shrnout?

Spojili jsme několik profesionálů v oboru imunologie, lékařství, vědy obecně. Interdisciplinární tým se shodl na tom, že by se v žádném případě nemělo chodit ven bez roušky. Klidně i improvizované z ručníku, trička. Dalším doporučením je nepodávat si ruce, pozdrav nahradit například úklonou. Senioři by vůbec neměli vycházet ven. V budovách by se měly vypnout klimatizace. A některé další věci. A závěry tohoto jednání jsme se snažili rozšířit dál.

To, že Magistrát hlavního města Prahy v koordinaci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy následně nařídil, aby lidé do dopravních prostředků nevstupovali s přikrývkou tváře, má souvislost s vaší schůzkou?

Naše závěry jsme poslali primátorovi a řediteli dopravního podniku, volal jsem jim. Ale nechci tvrdit, že se tak stalo díky naší iniciativě.

Proč jste v současné situaci tolik aktivní a snažíte se pomáhat?

Momentálně je šíření koronaviru v Česku rychlejší než v Itálii. Jsem občan této země a cítím elementární zodpovědnost.