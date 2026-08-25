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Hejtman Kuba má novou funkci. Ministr ho poslal do vedení Budějovického Budvaru

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil svého nové politické hnutí Naše Česko

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil svého nové politické hnutí Naše Česko Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
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  • Jihočeský hejtman Martin Kuba nově zasedl v dozorčí radě Budějovického Budvaru.
  • Do funkce ho jmenoval ministr zemědělství Martin Šebestyán, Kuba s ním nominaci řešil přímo.
  • Spolu s Kubou do rady přicházejí také politici ANO a SPD.

Jihočeský hejtman a lídr politického hnutí Naše Česko Martin Kuba se stal členem dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Do funkce ho jmenoval ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Vyplývá to z informací ve Sbírce listin. Kuba řekl Deníku N, že jeho nominace souvisí s hejtmanským postem. V minulosti jihočeští hejtmani v dozorčí radě Budvaru nezasedali. 

Kuba se na nominaci domluvil přímo s ministrem

Kuba, který své politické hnutí založil po loňském odchodu z opoziční ODS, je členem dozorčí rady Budvaru od 19. srpna. Pravomoc jmenovat členy dozorčí rady národního podniku má právě ministerstvo zemědělství, důvod výběru Kuby na dotaz Deníku N neuvedlo.

Kuba připustil, že o své nominaci jednal přímo se Šebestyánem. "Nominace byla spojena s tím, že jde o státní podnik na území Jihočeského kraje. Podnik stojí před zásadní investicí třeba do rozšíření návštěvnického centra," řekl Deníku N jihočeský hejtman. Pro chystané projekty je podle něj důležitá koordinace Českých Budějovic a kraje.

Dozorčí rada se obměňuje, přicházejí politici ANO a SPD

Dozorčí radu nyní opustil bývalý volební manažer ODS Jan Kočí nebo jihočeský člen TOP 09 Miroslav Nosek. Nováčky v tomto orgánu jsou spolu s Kubou dva politici vládních stran: bývalý západočeský poslanec ANO Jan Volný a radní Olomouckého kraje Dan Chromec (SPD).

Budějovický Budvar loni uvařil 1 945 milionu hektolitrů piva, což je rekordní množství, meziročně jde o jednoprocentní zvýšení. Produkce národního podniku rostla třetím rokem po sobě, víc než 70 procent z ní mířilo do zahraničí. Zisk po zdanění loni Budvaru klesl o 1,3 procenta na 356,3 milionu korun, obrat se snížil o 20 milionů korun na 3,691 miliardy korun.

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