Investovat do veteránů? Především pro radost, ne pro zisk, říká pořadatel aukcí Pavel Kočí
Češi ukládají investiční peníze do veteránů. Podle pořadatele veteránských aukcí Pavla Kočího by ale hlavním důvodem měla být spíše než investice radost z koupě, protože neplatí, že se každý veterán časem zhodnotí. Jeho práci můžete zanedlouho sami vidět na dvou aukcích: v sobotu 1. listopadu na výstavě Prague Car Festival v pražských Letňanech a následně 15. listopadu na výstavišti v Lysé nad Labem na tradiční Retro Garáži.
Kde začíná cena investičního veteránu? Dává smysl ukládat do veteránů peníze? Případně do jakých?
To nelze úplně jednoduše říci nebo nějak zobecnit. Tvrdím, že koupě veteránu má být vždy především radost. V každém případě samozřejmě platí, že správně zvolený typ, model nebo značka pak mohou fungovat velmi dobře jako určitá forma investice. Doporučil bych zaměřit se buďto na špičkový originální stav, nebo na precizní renovaci. Nikdy nic mezi. To zkrátka nefunguje.
Hodnotu veteránu určuje i jeho originalita a historie. Tudíž pořádání aukcí obnáší i detektivní činnost, že?
Samozřejmě nejde vždy jen o technický stav veteránu. Další nesmírně důležité parametry, které výrazně ovlivňují cenu, jsou právě originalita, historie vozidla, dobová dokumentace a tak podobně. To vše je vždy potřeba prověřit, doložit, zkrátka musíte mít jistotu, že víte, co kupujete. Spolupracujeme dnes s celou řadou znalců a odborníků z oboru, díky kterým jsme schopni posoudit nejen odhadovanou cenu, ale právě i originalitu a původ stroje. Podvody se dějí ve všech odvětvích včetně světa historických vozidel. My se je s kolegy snažíme zcela eliminovat, takže naši zákazníci vždy vědí, co draží a co kupují.
V brzké době chystáte hned dvě aukce veteránů. V čem se od sebe ty aukce liší a dává smysl je pořádat takto těsně po sobě?
Obě aukce mají naprosto odlišnou nabídku, oslovují typicky jiné skupiny sběratelů a jsou odlišné i svým rozsahem.
U té v Praze jdeme cestou spíše zahraničních vozidel, velmi často výrazně mladších, anebo až extrémně vzácných a dražších kousků. Na aukci v Lysé se naopak zaměřujeme především na veterány československé výroby.
Očekáváte, že padnou nějaké dražební rekordy?
Pro pražskou aukci máme v nabídce opravdu exkluzivní položky, například Pragu Grand z roku 1929 v hodnotě 15 milionů korun. Nebo vzácný čtyřválcový motocykl Ace Four Sporting Solo z roku 1924, který se v zahraničí obchoduje mnohdy vysoko přes tři miliony korun. Protože jsme chtěli nabídku maximálně ozvláštnit, doplnili jsme ji i unikátními sběratelskými motocykly, za nimiž stojí BMW Motorrad Česká republika. Nechybí dokonce ani novodobá limitovaná Jawa 650 s hodinkami Prim Rider.
Opravdu má Praga Grand hodnotu patnácti milionů? Jak se určuje cena takového vozu?
Zde se bavíme o velice luxusním vozidle s řadovým osmiválcem, které bylo ve své době vrcholem nabídky automobilky Praga. Tento vůz si mohla dovolit jen vybraná klientela z řad vysoce postavených státníků nebo úspěšných podnikatelů. V takovém voze jezdil dokonce i prezident Masaryk.
Hodnotu jsme nechali určit u soudního znalce, který k vozu vypracoval znalecký posudek. Vycházel nejen z faktického stavu vozidla, které je po precizní renovaci, navíc plně funkční, ale i z celé řady historických dokumentů a dokumentace, která je k vozu k dispozici. Dnes se ví o pouhých třech pojízdných exemplářích včetně tohoto. Dalších pár kousků existuje ve výrazně předrenovačních nebo nekompletních stavech. K prodeji takového klenotu dochází opravdu zřídkakdy, navíc typicky neveřejně.
V jakém duchu se ponese aukční nabídka na Retro Garáži v Lysé nad Labem?
Aukce s pořadovým číslem devatenáct nabídne celkem 46 vozidel, šestatřicet motocyklů a deset automobilů. Z většiny se bude až na výjimky jednat o stroje po renovaci. Převládat budou samozřejmě československé značky jako Jawa, ČZ, Tatra, Praga, ale i Wikov. Opět ale ozvláštníme nabídku i zahraničními perličkami, jako jsou značky MG, Citroën, OEC nebo Raleigh. Dražitelé budou mít jedinečnou příležitost doplnit své sbírky o zcela mimořádné stroje. Mnohá vozidla se v inzerci prakticky neobjevují a jsou téměř nesehnatelná.
Můžete být konkrétní a některá jmenovat?
Velmi se těším na aukci motocyklu ČZ 500 Tourist, který se v inzerci prakticky neobjevuje. To je nesmírně vzácný stroj. Obsadili jsme i sběrateli vyhledávanou Jawu 500 OHV Rumpál po špičkové renovaci s protektorátním technickým průkazem. Z automobilů vypíchnu například luxusní limuzínu Wikov 40 nebo úžasnou Škodu Felicia roadster.
Motocykl ČZ 500 Tourist se podle vás na volném trhu neobjevuje vůbec. Jakou tady očekáváte výslednou cenu?
To se samozřejmě ukáže na aukci, nicméně zde odhadujeme výslednou cenu v rozmezí 1,5 až 1,8 milionu korun.
Zajímavá vozidla do prodeje hledáte, nebo se ozývají prodávající sami?
Typicky se nám prodávající ozývají sami. Velmi často prodáváme některým z jejich sbírek i opakovaně, což mě velmi těší. Důvěra a kredibilita jsou přece jen v této branži zcela zásadní. Naprostá většina zájemců se nám hlásí na doporučení od našich klientů, kterým jsme zajistili prodej veteránu v minulosti.
Jaká je budoucnost dražeb vozidel? Je ve stávající fyzické podobě udržitelná, nebo se přesune do online dražeb?
Online prostředí dnes samozřejmě vládne světu, na druhou stranu jsem přesvědčen, že fyzické sálové aukce mají a i do budoucna budou mít své pevné místo. Ten osobní prožitek a emoce, které pocítíte přímo při aukci na místě, vám online dražení zkrátka nedá. Na druhou stranu i my jdeme s dobou a našim zákazníkům samozřejmě umožňujeme dražit diskrétně a z pohodlí domova. Kombinujeme tak sálovou aukci s přihazováním online v reálném čase.