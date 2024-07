V úsporách jsou Češi stále dost konzervativní. Nejčastěji si totiž peníze ukládají na spořicí účty. Aktuální průzkum společnosti KRUK ČR a Slovensko ukázal, že obliba „spořáků“ se u lidí za poslední rok dokonce ještě zvětšila. Úspory si na tyto účty posílá bezmála 60 procent české populace. Banky v současnosti nabízejí úročení mezi třemi až šesti procenty.

Spořicí účty a termínované vklady

„Úroky na spořicích účtech postupně klesají, což souvisí s tím, že Česká národní banka snižuje úrokové sazby. Aktuálně lze u Trinity Bank na účtu Jarní skvělý účet N získat úrokovou sazbu 5,58 procenta. S očekáváním dalšího snižování úrokových sazeb lze předpokládat, že úroky u spořicích účtů budou dále klesat. Spořicí účty jsou výhodné, pokud potřebujeme mít peníze okamžitě k dispozici. Pro ty, kteří chtějí jistotu úrokové sazby, jsou vhodné termínované vklady. Například u Fio Banky nebo Max Banky lze při zamčení peněz na rok získat úrokovou sazbu 4 procenta,“ říká produktový manažer serveru Ušetřeno.cz Tomáš Rosenkranc.

Vyšší úrokové sazby banky slibují zpravidla jen za splnění určitých podmínek. Ať už jde o využívání dalších bankovních produktů, nebo třeba o dodržení limitu uložených peněz. Přestože jsou spořicí účty u českých domácností populární, velké a stabilní zhodnocení už nepřináší. Česká národní banka navíc znovu snížila základní úrokovou sazbu, což se podle ekonomů brzo ukáže i na spořicích účtech. A to poklesem úroků. Některé banky navíc avizovaly, že s padající reposazbou budou sazby na spořicích účtech klesat automaticky.

Obecně se na spořicích účtech doporučuje držet mezi 3-6 násobkem měsíční mzdy. A to proto, aby bylo možné pokrýt nenadálé výdaje, jako jsou například poruchy spotřebičů či auta, případné výpadky příjmu nebo i pro případ ztráty zaměstnání.

Státní i korporátní dluhopisy

Přestože dluhopisy už mají svoje období slávy taky za sebou, stále se do nich vyplatí investovat. V loňském roce je Češi využívali hojně. Podle statistik Asociace pro kapitálový trh zaznamenaly dluhopisové fondy právě loni největší nárůst majetku – o víc než 41 miliardy korun. Nyní mají lidé ve fondech přes 380 miliard korun.

„Jako konzervativní investice dávají stále smysl dluhopisy. S vidinou poklesu úrokových sazeb bych sázel i na delší splatnosti, které nyní v případě českých či amerických státních dluhopisů nabízejí výnos přes 4,2 procenta, ale potenciál kapitálového výnosu je podle mě větší. Ještě bezpečnější a více úročenou variantou jsou dluhopisy s krátkou splatností, kde můžete počítat zhruba s 4,7 procenta. V tomto případě jde o dvouletý státní dluhopis, který při držení do splatnosti je prakticky bezrizikový,“ radí hlavní analytik společnosti Patria Tomáš Vlk.

Podle něj můžou být výhodnou alternativou i firemní dluhopisy. Ačkoliv nabídnou pevný výnos, patří k těm rizikovějším volbám. Přestože je výnosový potenciál u dluhopisových fondů nižší než loni, stále by podle expertů měly porážet inflaci.

Akcie a ETF

Lidé, kteří jsou ochotni odložit si peníze na delší dobu (5 let a více) a nebojí se riskovat, můžou peníze přesunout na akciový trh. Je s tím spojena sice vyšší kolísavost a riziko, takové investice ale nabízejí taky vyšší potenciální výnos. Akcie a dluhopisy drží přibližně 12 procent Čechů, mnohem častěji muži než ženy (průzkum KRUK).

„Se zhruba stotisícovými částkami je rozumné investovat do indexů přes ETF, tedy burzovně obchodované fondy. Nadále preferuji americké indexy jako S&P500 nebo Nasdaq100, ale je třeba dodat, že to je zejména pro dlouhodobého investora. Akciové trhy jsou nyní po strmém růstu na maximech a se zvýšeným rizikem poklesu v krátkodobém horizontu. Pokud však investujete na delší dobu a k tomu nakupujete pravidelně, máte velkou pravděpodobnost zhodnocení,“ dodává Tomáš Vlk z Patria.

U milionových částek je pak podle Vlka lepší portfolio rozložit. Například doplnit jednotlivé akcie velkých technologických firem a naopak snížit riziko je možné zahrnutím dluhopisové složky.

„Do rizikovějších investic se pouštějí spíše muži a obecně především mladší lidé. Spořicí účty a penzijní připojištění jednoznačně preferují vysokoškoláci. Úspory ani investice nemá čtvrtina Čechů se vzděláním bez maturity, ale jen každý osmý středoškolák s maturitou a pouze minimum vysokoškoláků. Také do investičních fondů a akcií či dluhopisů investují především lidé s vysokoškolským vzděláním a obecně Češi s vyššími příjmy,“ vysvětluje Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Byt nebo jiná nemovitost jako investice

Před pár lety byla investice do bytu téměř sázka na jistotu. Dnes už to tak neplatí. Zatímco během covidové pandemie byla doba návratnosti takové investice necelých 20 let, podle serveru Bezrealitky.cz se dnes prodloužila na průměrných 25 let. Investiční byt může být stále dobrá cesta k finančnímu zabezpečení. Je ale nutné počítat s řadou rizik. Velká poptávka navyšuje cenu a investice do nemovitosti se nakonec může dostat do červených čísel.

„Na investiční byty se soustředí pozornost jak koncových zájemců, kteří zde chtějí bydlet, tak většiny realitních investorů, cena se tak automaticky šplhá vysoko a snižuje se i potenciál výnosu,“ dodává Martin Ladyr, realitní investor a zakladatel společnosti SWORP.

Komodity jako zlato, stříbro nebo kakao

Některé komodity letos zažívají na burzách několikaletá, nebo dokonce i historická maxima. Daří se kakau, ale třeba i určitým kovům jako je měď. Například zlato od začátku roku roste a trhá rekordy. Aktuálně je cena za trojyskou unci žlutého kovu kolem 2400 dolarů, tedy v přepočtu asi 54 tisíc Kč, loni to bylo zhruba o 10 tisíc korun méně. Výrazně letos roste i cena stříbra, zhruba třetinový nárůst si od začátku roku připsala cena mědi a daří se taky hliníku.

Kryptoměny - bitcoin, ethereum a další

Ačkoliv nejrozšířenější kryptoměna světa - bitcoin - zažívá ve své krátké historii výrazný růst i pády, nadšenci kryptoměn v něm vidí velký potenciál. V současnosti je jeho cena kolem 62 tisíc dolarů. I když bitcoin zažil v poslední době spíš propad, stále je v porovnání se začátkem loňského roku přibližně o 250 procent výš. Digitální zlato, jak se bitcoinu taky říká, se však doporučuje spíš jako zpestření už stávajícího portfolia.

Podobně to platí i pro ethereum, které má po bitcoinu největší podíl na kryptoměnovém trhu. Od svých rekordů z roku 2021, kdy jeho hodnota byla kolem hranice 4600 dolarů, má ale daleko. Jeho současná cena je pod hranicí 3 500 dolarů. Rychlá změna směrem nahoru ale není ojedinělá. I letos vzrostla cena etherea za jediný den o celou pětinu.