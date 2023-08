Rouvy ukazuje, jak vybudovat startup z Vimperku | e15.cz

Co se vám vybaví, když se řekne Šumava? Hory? Ledovcová jezera? A co třeba firma, která dokázala na světovém trhu uspět se sportovním softwarem? Přesně to je ve zkratce česká společnost Rouvy, původem z Vimperku, působením globální. Šumavský start-up vytvořil před více než šesti lety program pro cyklistické trenažéry, na kterých si kdokoliv a téměř kdekoliv může zajet i ty nejznámější cyklistické trasy, kterých má Rouvy v databázi 200 tisíc kilometrů.

Cyklisté z gymnázia

„Obrovsky pomohlo, že tady máme zázemí tvořené lidmi, kteří ve Vimperku vyrostli na cyklistickém a lyžařském gymnáziu, které se zaměřovalo i na IT,“ vypráví šéf společnosti a jeden ze zakladatelů Petr Samek. Ten založil firmu společně se svým bratrem Jiřím a dalšími dvěma známými Jiřím Kortusem a Karlem Havlíčkem. „Kombinace firmy, smysluplného uplatnění a prostředí krásného a malého Vimperku na úpatí Šumavy zafungovala při lákání lidí zpět,“ říká o svém týmu Samek.

První nápady na určitou formu přenesení cyklistiky do domácích prostorů se zrodily ve Vimperku už před téměř dvaceti lety. Nejprve se vimperští podnikatelé spojili s výhradním americkým partnerem, když působili pod názvem VirtualTraining. S tím, jak přibývalo na trhu konkurence, se ale chtěli více otevřít a pokusit se spolupracovat i s ostatními výrobci trenažérů. Právě tehdy, v roce 2017, se zrodilo Rouvy v dnešní podobě.

„Původní technologii jsme měli odzkoušenou, věděli jsme, že se na tom dá stavět a jak velký je trh. Šli jsme do světa rozšířené reality (AR – pozn. red.), přebrandovali jsme a začali jsme od začátku. Nakonec se nám to vyplatilo,“ popisuje období před šesti lety Petr Samek z kanceláří ve Vimperku. Ani přes úspěch, který Rouvy během posledních let zaznamenalo, se Samek z domovského města nepřesunul naplno do Prahy a firmu i nadále řídí z okraje Šumavy.

Být lepším jezdcem

Rouvy digitalizuje cyklistický zážitek na základě tras natočených na kamery, které dokážou snímat v 360 stupních. Záběry jsou synchronizované s cyklistickým trenažérem, který věrně reaguje na výškový profil trasy. Dalším prvkem je možnost soutěžení s ostatními jezdci z domácího prostředí nebo plnění tréninkového plánu.

Samek popisuje svou společnost jako parťáka pro cyklisty, který ovšem navzdory možnému prvotnímu dojmu nemá ambici držet je doma, cílem má být zdokonalení se. „Chceme, aby vše, co děláme, pomáhalo lidem být lepšími cyklisty,“ říká Samek, který sám rád na kole jezdí.

Právě kvůli tomuto cíli jsou pro Rouvy důležité spolupráce s dalšími velkými hráči v oboru, jako jsou například slavné závody La Vuelta nebo fitness aplikace Strava, kterou Samek tituluje jako „facebook pro cyklisty“.

„Z pohledu produktu musí spolupráce přinášet vždy něco navíc pro naše uživatele. Díky nim se proto dostáváme k super obsahu, který dokážeme digitalizovat,“ říká šéf Rouvy.

Samotné Rouvy nabízí jezdcům na kole kolem 200 tisíc kilometrů tras. Jihoafrická republika, americké pobřeží, rumunský národní park Bucegi nebo italský region Montechiarugolo patří mezi nejoblíbenější z nich. Zhruba tři čtvrtiny z celkového objemu nasnímali uživatelé, zbytek si obstaralo Rouvy samotné. „Kvalitní videa se musejí natočit na určité úrovni, nemůže se vzít jakékoliv video. Není to tedy úplně levné a zároveň je to i časově náročné,“ říká Samek.

Zrychlení s investorem

Nicméně potenciál trhu je značný, jak ukazuje největší hráč v oboru americký Zwift, který na svůj rozvoj nabral v přepočtu kolem 14 miliard korun, jeho valuace přesáhla miliardu dolarů a jehož služby si předplácí zhruba milion uživatelů. I Rouvy, které je podle Samka zhruba sedmkrát menší, nedávno získalo externího investora, když původní majitelé prodali 60 procent společnosti české investiční skupině Pale Fire Capital. Tu vedou ostřílení investoři Dušan Šenkypl, Jan Barta a David Holý. Do rozvoje firmy nalili 130 milionů a další peníze získal Samek a jeho společníci.

„Do investičního kola jsme šli s tím, že hledáme výrazného hráče, který nám pomůže s růstem. To se povedlo,“ říká šéf Rouvy. „Investoři testují naše možnosti, někdy to je obtížné, ale v zásadě se vždy ukáže, že to dává smysl. I když to bolí, tak je to pozitivní spolupráce,“ pokračuje a věří, že spojení s investorem povede k obsazení větší části trhu.

Skupina Pale Fire Capital do Rouvy vstoupila v době, kdy se společnosti začalo dařit jako nikdy předtím, období covidu bylo zkrátka vítanou vzpruhou pro řadu odvětví a indoor cyklistika patřila mezi ně. Nicméně když skončily covidové restrikce a svět narazil na ekonomické otřesy, podmínky pro fungování se výrazně změnily. „Firma musí reagovat na potřeby trhu i ambice růstu, probíhá proto neustálá transformace, abychom stíhali vlastní růst, který chceme udržet i do budoucna,“ vysvětluje Samek.

Dynamické změny na trati

Rouvy tak v průběhu loňského i letošního roku propustila kolem deseti procent zaměstnanců. Zároveň ale firma nabírala nové pracovníky, jde zkrátka o neustálé hledání nových lidí, jejichž schopnosti start-upu pomohou udržet růst. „Hledáme lidi, kteří jsou připravení na změnu, jsou nastavení k tomu posouvat se vpřed a počítají s tím, že naše struktura není definitivně daná,“ shrnuje důvody šéf společnosti. Ve firmě nepanuje klid malého šumavského města, dynamické prostředí Rouvy je skoro jeho pravým opakem.

Tým musí držet krok s měnícími se zvyklostmi zákazníků. Ti si dnes více hlídají, aby si aplikaci předpláceli jen v době, kdy ji skutečně využijí. Přes zimu jezdí s Rouvy výrazně více lidí než přes léto, kdy mohou cyklisté ven. Indoor cyklisté si také více vybírají krátká měsíční předplatná než ta roční.

Za několik let vývoje a byznysové praxe už startupisté z Vimperka vědí, kde jsou slepé uličky a kam chtějí společnosti směřovat. Je zřejmé, že produkt od českého start-upu je jako dělaný pro rozšířenou a virtuální realitu, v současné době ovšem neexistují zařízení, která by plně využila jeho potenciál. Až se objeví, dojede produkt ze šumavských lesů ještě dál, věří jeho zakladatelé.