Konec řidičáků na doživotí. Evropská unie zavádí povinné lékařské prohlídky a omezenou platnost dokladů
- Evropská unie ruší doživotní platnost řidičských průkazů a zavádí povinné lékařské prohlídky pro jejich každé obnovení.
- Státy budou moci přísněji dohlížet na seniory i začínající řidiče, pro které nově platí jednotná dvouletá zkušební doba.
- Reforma navíc zajišťuje, že zákaz řízení uložený v jedné zemi bude platit automaticky po celé Evropě, píše Auto.cz.
Evropský parlament schválil zásadní reformu, jejímž cílem je sjednotit pravidla napříč Unií a zajistit, aby na silnicích zůstali pouze způsobilí řidiči. Pro miliony motoristů to znamená konec éry, kdy jeden řidičský průkaz v peněžence stačil v podstatě na celý život. Evropská unie totiž přistoupila ke komplexní revizi pravidel, kvůli které budou muset šoféři nově absolvovat pravidelné návštěvy ordinací i povinné výměny dokladů.
Klíčovou změnou v rámci této reformy je úplné zrušení neomezené platnosti průkazů pro osobní vozy i motocykly. Nově bude každý doklad platit maximálně patnáct let, přičemž členské státy mají možnost tuto lhůtu zkrátit až na deset let, pokud průkaz slouží zároveň jako doklad totožnosti. Jakmile tato doba uplyne, nebude stačit jen administrativní výměna karty, ale řidič bude muset znovu prokázat, že je jeho setrvání za volantem bezpečné.
Změny pro nováčky a seniory
Zásadní novinkou, která vyvolává nejvíce diskusí, je zavedení povinných lékařských prohlídek. Ty se stanou nezbytnou podmínkou nejen pro vydání prvního průkazu, ale také pro každé jeho následné obnovení.
Lékaři se zaměří především na schopnosti, které jsou pro bezpečné řízení klíčové – tedy na zrak a stav kardiovaskulárního systému. Cílem je zajistit, aby za volant usedali pouze lidé, jejichž zdravotní stav neohrožuje ostatní účastníky provozu.
Reforma myslí i na specifické skupiny řidičů. Pro řidiče nad 65 let mohou jednotlivé členské státy zavést ještě přísnější režim, který může zahrnovat častější zdravotní kontroly nebo povinné opakovací kurzy.
Na opačném konci spektra stojí začínající řidiči, pro které se zavádí jednotná dvouletá zkušební doba. Během ní budou nováčci pod drobnohledem a za prohřešky, jako je jízda pod vlivem alkoholu nebo nepoužití bezpečnostních pásů, jim budou hrozit citelně tvrdší sankce.
Také mezinárodní odpovědnost
Evropa chce také skoncovat s kličkováním před spravedlností. Nově bude platit systém, kde se informace o zákazu řízení nebo odebrání průkazu automaticky přenesou do země, která doklad vydala. Trest uložený v jedné zemi se tak fakticky stane trestem platným v celé Unii.
A kdy tato nová realita nastane? Členské státy mají nyní tři roky na to, aby evropská pravidla přepsaly do svých národních zákonů. Poté následuje ještě roční lhůta pro plné spuštění celého systému do praxe. Pokud tedy půjde vše podle plánu, začnou se nové povinnosti řidičů na silnicích projevovat v horizontu čtyř let.
Jednotlivé země sice mají určitou volnost v tom, zda lékařské prohlídky nenahradí například systémem čestných prohlášení, jasný směr k přísnějšímu dohledu je však již nyní definitivně nastaven.