Nová vláda odmítla zavedení emisních povolenek pro domácnost či migrační pakt. Rozhodla i o elektřině
- V předvolební kampani nový premiér Andrej Babiš avizoval, že vláda na prvním zasedání odmítne emisní povolenky ETS2 a migrační pakt.
- Po pondělním technickém jednání se tak na prvním řádném zasedání v úterý i stalo.
- Krom toho kabinet rozhodl o převzetí platby na podporu obnovitelných zdrojů elektřiny na bedra státu.
Vláda v úterý odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Po jednání kabinetu ANO, SPD a Motoristů to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO).
Vláda požádá europoslance, aby získávali spojence k odmítnutí ETS 2. „Jednoznačně jsme to odmítli transponovat do našeho právního řádu,“ uvedl. „Přijdeme s velice konkrétními řešeními v rámci summitu Evropské rady 12. února, který by měl pojednávat o konkurenceschopnosti Evropské unie,“ dodal premiér.
Kabinet v usnesení uložil ministrům životního prostředí a průmyslu a obchodu hledat v EU podporu pro zrušení systému ETS 2. Dále vyzvala ministry k posílení nástrojů na ochranu domácností a firem před vysokou cenou povolenek, pokud by se pro úplné zrušení systému nepodařilo nalézt dostatečnou podporu.
Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) podle Babiše zadala v říjnu zpracovat analýzu dopadů ETS 2 na Česko. „Podle analýzy při ceně emisní povolenky 45 eur (1100 korun) by dopad na naše občany v letech 2027 až 2032 byl 154 miliard. Pokud by emisní povolenka byla za 70 eur (1700 korun), bylo by to až 205 miliard. To je pro nás nepřijatelné,“ řekl Babiš.
Česko patří do skupiny 19 zemí, které žádají na evropské úrovni změny systému. Předseda vlády podotkl, že iniciativu vnímá, ale neočekává, že by se podařilo zastropovat cenu povolenek.
Rada EU, která zastupuje členské státy, a Evropský parlament dosáhly minulý týden předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent proti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028. Babiš k tomu dříve uvedl, že odklad není zdaleka dostatečný a jeho nová vláda bude požadovat úplné odstoupení od systému.
Stop migračnímu paktu
Na zasedání vláda také odmítla migrační pakt, oznámil Babiš novinářům bez dalších podrobností. I tento krok Babiš předem sliboval.
Migrační pakt, který byl schválen v loňském roce a vstoupí v platnost 12. června 2026, má vést k lepšímu zvládání migrace, efektivnějším kontrolám a k rychlejšímu vracení neúspěšných žadatelů o azyl. Od ledna začnou platit zpřísněná azylová a migrační pravidla, která prosadila vláda Petra Fialy (ODS) a z migračního paktu vychází. Podle bývalé koalice nová pravidla zrychlí řízení o mezinárodní ochraně a omezí její zneužívání.
Snížení ceny elektřiny
Vláda také přijala usnesení, podle kterého na sebe stát vezme úhradu podpory na obnovitelné zdroje elektřiny, které jsou součístí regulované složky. Celkem opatření vyjde na 17 miliard korun, platit bude hned od Nového roku.