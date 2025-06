Pavel Blažek exkluzivně: Stát má z darovaných bitcoinů miliardu, já demisi

Je to poprvé, co odcházející ministr spravedlnosti Pavel Blažek zevrubně hovoří o případu, který vedl k jeho konci v čele resortu. V rozhovoru s Petrem Dimunem a Lenkou Zlámalovou podrobně popisuje své vidění celé kauzy i její historický vývoj. Striktně přitom odmítá, že by se dopustil jakéhokoliv nezákonného jednání.

„Podcenil jsem mediální a etickou stránku celé záležitosti, ale k právnímu pochybení, natož k nějakému praní špinavých peněz absolutně nedošlo,“ říká Pavel Blažek, který zároveň odmítá, že by kdykoliv tajil informace o případu před ostatními státními úřady.

Blažek v rozhovoru rovněž vysvětluje, proč vůbec uzavíral s odsouzeným člověkem dohodu o darování bitcoinů. „Mojí hlavní motivací bylo, že seženu peníze navíc pro resort a že budu jedním z mála ministrů, kteří peníze přinesli, a ne je utratili,“ vysvětluje a doplňuje, že – viděno zpětně – by jednal jinak.

Nechal se s bitcoiny nalákat do politické pasti? Jak na celou kauzu reagoval Petr Fiala? A plánuje Pavel Blažek svůj konec v politice? Poslechněte si celý exkluzivní podcast.