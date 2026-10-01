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Policie rozhodla o nehodě Filipa Turka. Trestný čin se nestal, případ ale nekončí

Turek vysvětloval Pavlovi své kauzy, Motoristé jiného kandidáta na MŽP nemají

Turek vysvětloval Pavlovi své kauzy, Motoristé jiného kandidáta na MŽP nemají Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
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  • Policie uzavřela prověřování červencové nehody Filipa Turka s tím, že se nestal trestný čin.
  • Případ míří do přestupkového řízení, podezření se podle policie týká obou řidičů.
  • Turek dříve slíbil rezignovat na funkci vládního zmocněnce, pokud bude označen za viníka nehody.

Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka (za Motoristy) a řidiče nemocničního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování ve čtvrtek sdělila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Doplnila, že policie věc postoupila do přestupkového řízení.

Zjištěné skutečnosti podle ní nasvědčují podezření, že přestupku se dopustili oba účastníci srážky. Po nehodě řekl, že pokud jej policie označí za viníka, rezignuje na funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku.

Podezření z přestupku se týká obou řidičů

Policisté incident prověřovali kvůli možnému nedbalostnímu ublížení na zdraví. „Na základě provedeného šetření a závěrů znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno,“ uvedla mluvčí. Dozorující státní zástupce podle ní proti tomuto postupu neuplatnil žádné námitky.

„Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody. Z tohoto důvodu policisté věc odevzdali příslušnému správnímu orgánu - Městské části Praha 2 - k dalšímu řízení a rozhodnutí,“ uzavřela Kropáčová.

Turkovo auto se střetlo s nemocničním vozem 13. července na křižovatce u náměstí I. P. Pavlova. Podle záběrů z místa poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, přičemž nemocniční auto při průjezdu křižovatkou dávalo zvukový signál. Turkovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu, při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu a skončil na střeše.

Turek slíbil rezignaci, pokud bude označen za viníka

Turkovi se při nehodě nic nestalo, řidiče druhého auta odvezli záchranáři do traumacentra s vícečetnými poraněními. Podle dřívějšího vyjádření policie bylo dopravní značení na místě v pořádku a v souladu s inženýrskými plány.

Poslanec po srážce uvedl, že jestliže by policisté požádali Sněmovnu o jeho vydání k trestnímu stíhání, nevyužil by imunitu. Zmínil také, že zná dopravní předpisy a že očekává vyznění prověřování ve svůj prospěch. Naznačoval, že strhnutím svého vozu doprava zachránil druhému řidiči život.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po nehodě oznámil, že Turek nebude do vyšetření nehody navštěvovat zasedání vlády a že by měl ve funkci skončit, pokud se ukáže, že pochybil. Ministerstvo životního prostředí v červenci sdělilo, že se Turek nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení úřadu. 

Policie prověřovala i desítky dřívějších Turkových výroků na sociálních sítích, a to kvůli nenávistnému, rasistickému či sexistickému obsahu. Věc ale letos v srpnu odložila kvůli promlčení.

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